Utfallet i ankesaken ble klart torsdag. Et enstemmig utvalg stilte seg bak konklusjonen.

– Det er synd for norsk ishockey, men selve behandlingen av saken og avgjørelsen har ikke vært vanskelig. Vi har handlet etter jussen og sett på det som er vedtatt. Der har vi vurdert hvorvidt det er et gyldig vedtak, og det er det etter vår vurdering, sier ankeutvalgets leder Johan Peter Hougen til NTB.

Avslaget om å få omgjort nedrykksvedtaket kom en snau måned etter at forbundsstyret lot være å utvide eliteserien til tolv lag kommende sesong.

I praksis betyr det at Narvik må ned på nivå to, mens Ringerike tar turen opp fra 1. divisjon. Det skjer selv om 2020/21-sesongen aldri ble ferdigspilt på grunn av koronapandemien. Narvik hadde det svakeste poengsnittet og endte sist.

– Vi er fornøyde med at ankeutvalget har funnet at alle vedtakene i sakens anledning er gyldig, og NIHF er glade for at saken nå kan avsluttes, sier ishockeypresident Tage Pettersen i en pressemelding.

Formaliafeil

Narviks styreleder Terje Feragen uttrykker «kjempeskuffelse» over anketapet.

– Vi er selvfølgelig ikke veldig fornøyd med at de kom til dette vedtaket. Etter å ha lest begrunnelsen, klarer jeg heller ikke å se at de har behandlet de vesentligste tingene vi har påpekt, sier Feragen til NTB.

– De sier at vi har et poeng ved at det er formaliafeil ved vedtaket, men at det ikke har noe å si. De hadde endt på det samme uansett, fortsetter han.

Utvalgsleder Hougen opplyser at NIHF «får en skrape» for at de ikke sendte ut kampreglementet på høring med en frist på minst tre uker.

Brukte kjent advokat

Ifølge Narvik-lederen skal det nå brukes tid på å vurdere videre skritt i saken.

– Vi kommer til å ha et styremøte i morgen, og før det skal vi ha et møte med vår advokat Per A. Flod. Da tar vi stilling til om vi skal ta dette til en sivil domstol, sier Feragen.

– Vi har sagt hele tiden at vi vurderer det sterkt. Det har ikke endret seg, og vi opplever støtte ifra mange hold, fortsetter han.

Per A. Flod var ishockeypresident i årene 1992 til 1995.

Vedtaket om Narvik-nedrykk ble gjort til tross for at et flertall i klubbenes interesseorganisasjon, Norsk Topphockey, hadde gått inn for å øke antall lag i eliteserien.

Går til svensk hockey?

Selv om alle lag rakk å spille minst 18 kamper før seriespillet ble avlyst, har Narvik pekt på at ikke alle spilte minst to kamper mot samtlige motstandere.

For eksempel møtte nordlendingene storlagene Stavanger Oilers, Frisk Asker og Storhamar fire ganger, men fikk kun én kamp mot bunnrival Grüner.

Nylig uttalte Feragen at klubben kan ende opp i svensk ishockey om anken ikke ble tatt til følge.

– Det er ikke mindre aktuelt nå slik de uttaler seg, sier han til NTB torsdag.