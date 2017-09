Arbeidsulykke Tosbotn

En kranbil skal ha veltet mot ei elv ved Tosbotnet camping. Føreren er fraktet til legevakt i Brønnøy med lettere skader, melder poltiet i Nordland.

En diesellekkasje fra bilen førte til bekymring, men politiet betrygger at den er såpass liten at den ikke skal utgjøre noen fare for faunaen.