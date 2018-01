Arbeiderpartiet vil jobbe for varm skolemat til alle – men Høyre er skeptisk

Onsdag skrev NRK om Vega barne- og ungdomsskole, hvor elevene får gratis varm skolelunsj hver dag.

Nå vil Arbeiderpartiet gi det samme tilbudet til alle landets grunnskoleelever.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet mener at man må innføre varm skolemat til alle elever i grunnskolen. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, Ingvild Kjerkol, forteller at Norge er et av svært få land i Vest-Europa som enda ikke har innført et tilbud om skolelunsj til alle elever. Partiet mener det er på høy tid at de folkevalgte går inn for dette.

– Vi bør klare å gi elevene et enkelt skolemåltid. Det finnes så mange gode argumenter for å innføre et slikt tilbud. Selv om det koster noen kroner, er helsegevinsten stor, sier Kjerkol.

– Det handler om å komme i gang

Det viktigste for arbeiderpartipolitikeren er ikke at maten nødvendigvis skal være gratis.

– I dag er det flere skoler som prøver ut dette, og som har et tilbud der foreldrene betaler. En liten egenbetaling kan vi tåle, for nå handler det om å komme i gang.

– Da Arbeiderpartiet satt i regjering, innførte vi sammen med SV gratis frukt og grønt til skoleelever. Den borgerlige regjeringen fjernet dette, og har vært på «epleslang» med pengene til skolefrukten, mener hun.

Gunnar Nossum var prosjektleder for «Prosjekt skolemåltid i Nord-Trøndelag» i 2013. Foto: Morten Stene

Trøndelag Forskning og Utvikling gjorde i 2013 et forsøk med skolelunsj til elevene ved fire skoler i Nord-Trøndelag. Prosjektleder og tidligere forsker Gunnar Nossum erfarer at det er svært positivt med tilbud om gratis skolelunsj, men mener at det er vanskelig å realisere på landsbasis.

– Et slikt tilbud vil gi mange positive effekter, men til syvende og sist blir dette et spørsmål om penger. Med mindre det ikke kommer statlig støtte, er det lite realistisk, tror han.

Vil bruke pengene på læring

Høyre og Kent Gudmundsen i utdannings- og forskningskomiteen vil heller bruke pengene på videreutdanning av lærere. Foto: Elise Holdal / NRK

Høyres Kent Gudmundsen er første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, og mener det er viktig med et godt fokus på måltidsvaner og sunt kosthold i skolen.

Likevel tror han ikke varm lunsj er det viktigste.

– Vi har en sterk matpakketradisjon i Norge, og 86 prosent av elevene i grunnskolen har med seg matpakke hjemmefra. Foreldrene greier å smøre en matpakke, så vi kan bruke disse milliardene på andre ting, sier Gudmundsen.

Han vil heller bruke pengene til å utvikle skolen på andre måter.

– Vi må bidra til å få flere dyktige lærere inn i skolen, slik at vi kan løfte undervisningen og oppfølgingen av enkeltelever. I tillegg er mange av lærerne i norsk skole ufaglærte, så vi har behov for å bruke flere ressurser til å videreutdanne dem.

Høyre-politikeren er ikke enig i at de har vært på «epleslang» med pengene til skolefrukt.

– Det er en useriøs kobling fra Arbeiderpartiet. Vi subsidierer fortsatt frukt og grønt med mange millioner kroner. Deres ordning var ikke godt nok målrettet, og hadde heller ikke noen god, lokal forankring.