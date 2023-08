Støre forstår at folk vender Arbeiderpartiet ryggen

– Jeg tror endringene skyldes tiden vi er inne i. Ting har blitt tøffere, sier Trond Brattbakk, leder for LO i Mosjøen og omegn.

Han møter NRK på smelteverket til Alcoa i Mosjøen, der produksjonen går som den har gjort i mange år.

Men nye tider kan være på gang i kommunen. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Vefsn siden etterkrigstiden og frem til forrige valg, da Senterpartiet tok over ordførerklubba.

Men nå kan det gå mot et tronskifte i Vefsn.

For på lik linje med mange kommuner rundt om i landet ser det ut til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet mister grepet om makten også her.

Og selv om Ap gjør det bedre i Nord-Norge enn i andre deler av landet, turer konkurrentene frem i flere av de største kommunene i landsdelen.

Mandag startet Jonas Gahr Støre sin valgkampturné i Mosjøen i Vefsn. En drøy uke etter at Erna Solberg gjorde akkurat det samme.

En kommune med en svært offensiv ordførerkandidat fra Høyre.

– På tide med et skifte

I Vefsn stuper nemlig Senterpartiet på den siste målingen. Selv om Arbeiderpartiet går frem, er det Høyre og Frp som vokser raskest på meningsmålingene.

Det gleder Høyres ordførerkandidat i Vefsn, Odd Langvatn.

– Vefsn er en godt drevet kommune, men vi kan drive den bedre. Det er på tide med et skifte, og jeg tror folk ønsker forandring. Det er ikke bra at samme parti og de samme folkene styrer over altfor lang tid, sier Langvatn.

Men til tross for at konkurrentene gjør det godt på meningsmålingene, er statsministeren Støre trygg på at Arbeiderpartiet skal komme godt ut av høstens valg.

OFFENSIV: Høyres ordførerkandidat, Odd Langvatn, mener det er tid for et skifte i Vefsn kommune. Foto: Terje Haugnes / NRK

Skjønner at folk vender Ap ryggen

– Jeg tror vi kommet til å gjøre et godt valg, også i nord, sier Støre, som innrømmer at han har forståelse for at mange kanskje ser i andre retninger i en krevende tid.

– Etter at vi overtok i regjering har vi hatt en krevende tørn. Vi fikk høye strømpriser, renteøkninger, inflasjon og krigen i Ukraina, som alle har fått ringvirkninger. Det preger hverdagen til folk, og da er det naturlig at de vender ryggen til dem som styrer.

Også LO-leder i Mosjøen, Trond Brattbakk, forstår at folk kanskje ser til andre politiske partier nå for tiden.

TYDELIG: Statsminister Jonas Gahr Støre mener at vi nå ser at politikken de har ført begynner å føre til positive endringer, og han lover at de skal gjøre det de kan for å lede landet trygt gjennom en krevende tid. Foto: Heiko Junge / NTB

– Men en del av dem som vil snakke politikk med meg ser også de positive tingene dagens regjering har fått til, sier Brattbakk.

Han nevner gratis SFO for andreklassinger, pensjon fra første krone og gratis ferger som noen av tingene han mener styrker Arbeiderpartiets status før valget.

Men i tillegg til politiske utfordringer, har en del støy innad i Støre-regjeringen gitt statsministeren hodebry.

FORNØYD: Trond Brattbakk i LO mener dagens regjering har klar seg bra med de forutsetningene de har hatt. Foto: Terje Haugnes / NRK

Mye å håndtere for Støre og Ap

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, kulturminister Anette Trettebergstuen, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har alle gått av som statsråder etter diverse avsløringer.

Statsråder har gått av Ekspander/minimer faktaboks 21. juli 2023: Ola Borten Moe trakk seg fra regjeringen etter avsløring om at han har brutt habilitetsreglene etter at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøte om en milliardkontrakt til KG-eide Nammo. 23. juni 2023: Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun har flere svært alvorlig feil knyttet til habilitet. Trettebergstuen har utnevnt og foreslått personer hun er inhabil overfor til vikitige verv, også etter en advarsel fra departementet. 2. mars 2022: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik gikk av etter avsløringer om hennes pendlerboliger. En leiekontrakten dannet grunnlaget for skattefritak, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen. Senere har hun etterbetalt om lag 200.000 kroner.

– Det her ikke vært positivt. Jeg skulle gjerne sett at disse tingene ikke skjedde. Samtidig er vi mennesker, og vi kan gjøre feil. Noen feil lærer vi av og går videre, andre får konsekvenser, sier Støre.

– Det er negativt når saken er der, men de som nå har gått inn i disse rollene er godt kvalifiserte og det laget vi har nå er jeg veldig stolt av.

Men nå handler det altså ikke om Stortinget, men om kommune- og fylkestingsvalget. Og et Arbeiderparti som ser at Høyre og Frp i flere kommuner kaprer velgere fra Arbeiderpartiet, men ikke minst Senterpartiet. Et naturlig samarbeidsparti for Ap lokalt.

Avhengig av samarbeid flere steder

Støre er likevel sikker på at partiet hans skal ende opp med hånda på rattet flere steder.

– Det er få kommuner i Norge der ett parti kan styre alene. Et kommunevalg er to ting: Du har selve valgdagen og så har du dagen etter, der man skal sette seg ned å finne partier man kan samarbeid med, sier Støre.

– Vårt kjennetegn er at vi har funnet gode løsninger med andre. Vi er en god samtalepartner for partier som vil støtte fellesskapet og sier nei til oppsplitting og privatisering. Et moderne, optimistisk budskap jeg tror vi kan vinne frem med i år.

Og i Vefsn håper Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Rune Krutå, på at de blir sittende med makta i fire år til.

– Etter forrige valg endte vi opp med å samarbeide med Senterpartiet. Vi har hatt et rødgrønt samarbeid i mange år, og håper på en god og bred koalisjon også etter dette valget, sier han.

MYE PÅ GANG: Rune Krutå i Arbeiderpartiet mener de har fått til mye spennende i Vefsn kommune de siste årene. Foto: Terje Haugnes