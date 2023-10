Arbeiderpartiet og Senterpartiet danner flertall i Nesna

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nesna inngår samarbeid som sikrer flertall i kommunestyret de neste fire årene.

Det skriver Nesna Ap i en pressemelding.

Hanne Davidsen (Ap) blir ordfører og Rebekka Ødegaard (Sp) varaordfører. Partiene er enig om en politisk plattform for samarbeidet som innebærer fortsatt fokus på næringsutvikling, arbeidsplasser, boligbygging og infrastruktur. Andre saker man er enig om er å arbeide for bedre samferdsel, flere studier på campus Nesna og et nasjonalt senter for distriktsretta utdanning og forskning lagt til Nesna, samt støtte til havbruksutdanning på KVN. Et løft for de kommunale veiene, ny kulturskole, oppgradering av eksisterende omsorgsboliger og legge til rette for næringsutvikling på øyene, er ellers viktige saker som de to partiene vil samarbeide om i perioden.