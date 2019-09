Arbeiderpartiet med krisevalg, likevel på topp i de største byene

Arbeiderpartiet er på vei ut av en rekke kommuner i Nord-Norge. Partiet har i alle år vært på topp i de fleste kommunene, men leverer et krisevalg i år.

I Nordland har partiet gått ned 9 prosent, til rett under 27 prosent.

Likevel er Ap på topp i de største byene i Nord-Norge: Tromsø, Alta, Harstad, Narvik, Hammerfest og Bodø.

Arbeiderpartiet har hatt sitt dårligste kommunevalg noensinne. Likevel vil de største byene i Nord-Norge fortsatt bli styrt av Arbeiderpartiet. Foto: Mapbox

Med god margin i Narvik

For selv om Senterpartiet er den store vinneren etter valget, er fortsatt Arbeiderpartiet den soleklare vinneren i Narvik.

Ap er desidert størst i Narvik med 36,2 prosent av stemmene.

– Det skjer mye i Narvik nå, men vi lytter til folket. Vi er ute blant folk, og stiller opp. Det tror jeg er en av grunnene til at vi er ledende i kommunen, sier AP-ordfører Rune Edvardsen.

Fra 1. januar 2020 skal Narvik kommune slås sammen med deler av Tysfjord og Ballangen.

Rune Edvardsen fortsetter som ordfører i Narvik kommune de kommende fire årene. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Hvorfor gjør Arbeiderpartiet det så dårlig i Nord?

– En av grunnene kan være at partiet sentralt ikke har lyttet godt nok til folket i Nord, mener ordføreren i Narvik.

Sannsynligvis et rødt Bodø

Arbeiderpartiet har regjert i Bodø, Nordlands hovedstad, de siste fire årene. Og nå ser det ut til at det blir fire nye år for Ap og ordfører Ida Pinnerød.

Ap sitter med 27, 4 prosent av stemmene i Bodø. Nå gjenstår det å se hvilke parti de vil samarbeide med, før det blir klart om Pinnerød blir ordfører.

– Vi har gått til valg på et program, og for oss er det viktig å få gjennomslag på den politikken som vi har gått til valg på. Og gi velgere en tilbakemelding på at de får det vi har lovet dem, når vi eventuelt vinner valget, sier Pinnerød.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød jublet mandag over valgresultatene. Nå blir hun trolig ordfører i fire nye år. Foto: Tom Melby / Avisa Nordland

For å få makta i kommunen må Ap ha mist 20 av plassene i bystyret. Høyre ligger kun et mandat bak Ap, og vant 25,9 prosent av stemmene under kommunevalget i Bodø.

Men hvem Ap ønsker å gå inn i bystyret med er fortsatt uklart, og Pinnerød ønsker ikke å kommentere hvem partiet går i samtaler med.

Men både Høyres Lars Vestnes, Arbeiderpartiets Ida Pinnerød er klare på at samtalene starter allerede i dag. Men det kan fortsatt ta tid før det blir endelig hvem som får smykke seg med ordførerkjedet.

Kriseplan

I følge NTB varsler nå Ap gjennomgang av politikken i nord etter krisevalget. Arbeiderparti-nestleder Bjørnar Skjæran sier i følge NTB at de allerede har en fempunktsplan klar for hvordan de skal reise seg i Troms, Finnmark og Nordland.

– Det er åpenbart at vi ikke har snakket høyt nok om det distriktsoppgjøret vi har sett i nord, sier nestleder Bjørnar Skjæran.