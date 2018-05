Arbeiderpartiet har bestemt seg - orionflyene skal flyttes til Evenes

Stortingsgruppen til Arbeiderpartiet står ved beslutningen fra 2016, og vil gå inn for nedleggelse av Andøya flystasjon. Det bekrefter forsvarspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt.

– Vi har vendt hver stein og studert om det er nye forhold som gjør at vi må endre beslutning. Vår konklusjon er at det ikke er det, derfor står vi ved beslutningen som vi bidro til i 2016.

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet Foto: NRK

Saken har pågått i mange år, og det har kommet stor motstand mot nedleggelsen fra både lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og forsvaret.

Vil videreføre basen

Tidligere i dag skrev NRK om et hemmeligstemplet dokument som sier at Forsvaret trenger at Andøya opprettholdes for å kunne utføre det operative oppdraget her til lands.

Huitfeldt bekrefter at Arbeiderpartiet vil videreføre Andøya flystasjon som en beredskapsbase for natofly.

– Vi trenger infrastrukturen på Andøya, og rullebanen skal uansett videreføres. Vi går inn for at Andøya får en beredskapsrolle som en forsterkningsbase for alliert mottak.

– Hvor mye vil dette koste?

– Vi har ikke fått totale beregninger for hva en forsterkningsbase vil koste, men det innebærer at Andøya får den rollen som Evenes hadde tidligere, nemlig at den kan ta imot allierte fly.

Huitfeldt forklarer at begrunnelsen bak beslutningen er todelt.

– Én base er billigere enn to, og vår nasjonale forsvarsevne styrkes når vi kan operere de nye overvåkningsflyene fra en base som er beskyttet av luftvern.

– Til tross for nye rapporter som sier at luftvern ikke er like viktig som først antatt?

– Det er en god militærfaglig begrunnelse for at disse overvåkningsflyene skal beskyttes av luftvern, og det er også vårt standpunkt.