Arbeiderpartiet og SVs forslag om å senke forskuddsbeløpet for innbetaling får ikke flertall.

Partiene ønsket å senke beløpet til 1000 kroner, men forslaget fikk ikke flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Det får fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Ap i Nordland til å reagere.

– Jeg er utrolig overrasket over at man ikke gjør dette tiltaket. Jeg hadde oppfattet at alle var enige om at det var ei stor utfordring at man måtte inn med så mye penger i forkant, sier han.

Tomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland og Arbeiderpartiet-politiker. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I dag koster det 3600 kroner for å kunne få Autopass-rabatt på ferger. Har du ikke råd til å betale så mye, må du betale fullpris.

– Det er urettferdig, og da er vi der at det er dyrt å være fattig. Dette dreier seg om at det skal være levelige forhold for dem som er avhengige av transporten på kysten vår, mener Norvoll.

Slik fungerer rabattordningen på ferje Ekspandér faktaboks For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-ferjekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50% rabatt for privatkunder og 40% rabatt for firmakunder (17% på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling). På ferjene taes det betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på AutoPASS-ferjekonto. Forskuddsbeløpene er satt til: Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) kr. 3 600

Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) kr. 14 300

Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr. 27 100 Forskuddsbeløp på AutoPASS-ferjeavtale ble midlertidig satt ned fra 08.04.2020 da folk flest hadde lavere forbruk under korona-pandemien. Fra 01.07.2020 settes forskuddsbeløpene tilbake til ordinært beløp. Hva er AutoPASS? AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen. Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer. I 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort. Kilde: Autopass.no

– Burde være åpenbart

Selv om forslaget til Ap og SV ble stemt ned, avviser ikke de andre partiene tanken helt.

Flertallet i komiteen ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for Autopass på ferge. Saken behandles på Stortinget på fredag.

Herøy-ordfører Elbjørg Larsen (Ap) er svært skuffet over innstillingen fra transportkomiteen.

Hun er av dem som har jobbet lenge for å senke dagens forskuddsbeløp, og kaller dagens nei et slag i trynet.

Ordfører i Herøy kommune, Elbjørg Larsen (Ap). Foto: Svein Lundestad

– Når man sier at man skal se på det, er det et slag i trynet på oss langs kysten. Det burde være åpenbart at dette går gjennom og at man kom til et flertall.

Vevelstad-ordfører Torhild Haugann (Samarbeidslista) sendte i november brev til samferdselsministeren) om saken.

Hun er ikke enig i at tapte billettinntekter blir et problem ved at flere får tilgang til rabattordningen.

– Jeg vil si det er et handlingsrom. Vi er kanskje uenige i premisset. Hvor gode er rammeordningene for samferdsel i utgangspunktet. Det bør mer penger på bordet til samferdsel, sier Haugann.

Sp vil enda lavere

Senterpartiet har kommet med et eget forslag, som går enda lenger enn Arbeiderpartiet og SV. De mener forskuddsbeløpet bør være det samme som depositumet for en Autopass-bombrikke. Det ligger i dag på 200 kroner.

– Fergebillettene er kystfolkets evige bompengebetaling. At de skal inn med 3600 for å få rabatt er feil. Vi ønsker lik pris for autopass ferge som bompenger, sier Sp-representant Siv Mossleth.

Samtidig mener hun det er viktig at folk skal kunne betale inn en større sum dersom de ønsker det. Forslaget deres behandles i Stortinget fredag.

– Bare en bløff

Stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud, mener at Ap og Sp ikke har tatt hensyn til økonomien rundt forslagene deres.

– Når man ikke har penger i sine alternative budsjetter, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har, så holder de egentlig folk for narr. Det er egentlig bare en bløff.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Frp. Foto: Nils Skumsvoll

Han presiserer videre at Frp er opptatte av å finne løsninger og at han er glad for at regjeringa skal se nærmere på redusering av prisen.

– Vi ønsker å redusere forskuddsbetalinga, men det koster penger. For Ap og Sp så er det tydeligvis en ting de glemmer, for de tror at det ordner seg med luft og kjærlighet.