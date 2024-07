Åpningsdag for Vegatrappa

Fredag 5. juli er datoen for at Vegatrappa åpner i sin helhet igjen. Det skriver leder i IL Vega Ronny Johansen på Facebook.

Brønnøysund Avis skriver at det er foretatt et omfattende fjellsikringsarbeid for å gjøre trappa tryggere. Tre-Steg AS har reparert skadene som raset i fjor høst forårsaket.