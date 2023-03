Det er turbulente tider for restaurantkjeden Olivia.

Nettavisen har i en rekke artikler fortalt om ulovlige regler og rutiner for ansatte i Oslo.

Ved Olivia Hegdehaugsveien har Fellesforbundet har tatt ut flere ansatte i streik og mener arbeidsvilkårene er for dårlige.

På Tjuvholmen melder FriFagbevegelse om en pizzakokk som opplevde å bli straffet for å si sine meninger.

Oppfordrer til å boikotte alle Olivia-restauranter

Streiken i Oslo har nå pågått i over tre uker.

– Vi streiker fordi våre medlemmer vil ha tariffavtale som arbeidsgiver ikke vil signere. Derfor har vi tatt dem ut streik, sier Lillian Knutsen-Freeman i Fellesforbundet til NRK.

Lillian Knutsen-Freeman, Fellesforbundet (LO). Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Hun forventer snart tvungen mekling.

– Hvis ikke må vi fortsette streiken. Vi står her til avtalen signeres. Hvis vi må stå her til sommeren, gjør vi det, sier hun.

– Hvordan mener dere kundene skal forholde seg til saken?

– Vi oppfordrer folk til å ikke spise på noen Olivia-restauranter. Spis et annet sted til tariffavtalen kommer, sier Knutsen-Freeman.

Olivia-leder: – Vi har ordnede forhold

Daglig leder for Olivia, Fredrik Remmen, sier at det er et fåtall mennesker som streiker, og at det store flertallet ikke ønsker seg tariffavtale.

– Vi er ikke imot at de ansatte organiserer seg, og vi har ordnede forhold.

Fredrik Remmen, daglig leder i restaurantkjeden Olivia, sier gjestene kan være trygge på at de som jobber der er fornøyde. Foto: Bård Nafstad / NRK

I stillingsannonsen frister Olivia med å være kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work hvert år siden 2017.

Remmen mener dette beviser at det ikke er en fryktkultur i Olivia, og at de aller fleste har det bra på jobb.

– Hva synes du om Dagsavisens og Fellesforbundets oppfordring til å boikotte restauranten?

– Det synes jeg er helt høl i huet. Vi har ordnede forhold og vår egen lokale tariffavtale som det store flertallet er fornøyd med, sier Remmen.

I tillegg til den lokale avtalen, følger de allmenngjøringsforskrifter (minstelønn).

Han mener Olivias egen husavtale blant annet er bedre enn Fellesforbundets tariffavtale fordi de gir lønnsøkning til de som for eksempel tar ansvar og gir opplæring.

Ifølge Remmen skal de i møte med Riksmekler på tirsdag.

Streikende utenfor Olivia Hegdehaugsveien i Oslo onsdag 8. mars. Foto: NRK

Driftssjef: – Holder ingenting tilbake

Samtidig jobber driftssjef Mathias Bjartveit og resten av de ansatte ved Olivia Ramsalt i Bodø iherdig med å få alt på plass før åpning førstkommende torsdag.

– Vi ligger bra an. Det er noen siste detaljer som skal på plass, men vi gleder oss til åpning, sier han til NRK.

– Har situasjonen sørpå påvirket arbeidet deres noe?

– Ikke i stor grad. Vi har informert de ansatte om situasjonen, og holder ikke noe tilbake, sier han.

Driftssjef Mathias Bjartveit for den nye Olivia-restauranten i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Totalt skal de ansette 50 stykker.

– Hvilken arbeidsavtale har de?

– De har den lokale hustariffavtalen som er på alle Olivia-restauranter. Den har vi vært åpne om, og de har takket ja.

– Er du bekymret for at folk i Bodø vil avbestille på grunn av streiken?

– Nei. Sånn som det er nå, har vi fulle bord på åpningsdagene. Vi har ikke fått noen avbestillinger som jeg vet om.

De siste detaljene skal på plass før åpning neste uke. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det samme kan skje i Bodø

Leder for Fellesforbundets region Nord-Norge, Per Christian Jacobsen, sier de skal følge nøye med.

– Vi er fullstendig klar over at de skal etablere seg her. Det setter vi pris på. Og vi tar det som en selvfølge at det er ordentlige arbeidsforhold for de som jobber der.

Han forteller at de vil besøke restauranten etter hvert som de har kommet seg på plass.

Regionleder, Fellesforbundet Nord-Norge, Per Christian Jacobsen spiser gjerne på Olivia. Men ikke før en tariffavtale er på plass. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er for å tilby de ansatte et medlemskap Fellesforbundet. Og om de i så fall ønsker tariffavtale.

– De er hjertelig velkommen, vi har ingenting å skjule, sier driftssjef Bjarveit.

Men det blir ikke som spisende gjest.

– Helt klart ikke. Ikke før en tariffavtale er på plass, sier Jacobsen.

Han påpeker at det samme vil kunne skje i Bodø som i Oslo.

– Hvis de ansatte organiserer seg og ledelsen nekter dem en tariffavtale, vil vi ta dem ut i streik. Men det vil tiden vise.

Minstelønn i restaurantbransjen Foto: Colourbox Ekspandér faktaboks I Norge er det ingen generell lovfestet minstelønn. Bortsett fra i ni bransjer, deriblant serveringsbransjen. Disse kalles Allmenngjøringsforskriftene. Målet er å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Så selv om ansatte ved f. eks. en restaurant ikke er fagorganisert og har en tariffavtale, har de krav på minstelønn. For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år er minstelønna på 179,94 kroner. Det er ikke regler om kvelds-, natt- og helgetillegg, men arbeidstaker og arbeidsgiver kan i arbeidsavtalen avtale ulike tillegg. Arbeidstid og overtid følger arbeidsmiljølovens regler. Kilde: Arbeidstilsynet

Olivia har fem restauranter i Oslo (Aker brygge, Tjuvholmen, Hegdehaugsveien, Eger og Østbanehallen), én Trondheim, Bergen, Stavanger, og Lillestrøm er det én restaurant.

Oppdatert: Snart åpnes det tre nye; én i Bodø, én i Sandnes, samt en restaurant nummer to i Bergen.

Også der oppfordrer Fellesforbundet til boikott, skriver Bergensavisen.