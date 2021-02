Familien sparer opp mot 30.000 kr i året på lavere fergepriser: – Dette er veien vår

Opposisjonspartiene på Stortinget er enige om et forslag til lavere billettpriser på fergene. Avtalen sier at prisene skal reduseres i år og halveres etter hvert.

– Dette er veien vår, så dette er kjempebra, sier Espen Gleinsvåg til NRK.

Han bor sammen med familien i øykommunen Dønna på Helgeland i Nordland. Ifølge ham vil disse kuttene utgjøre mellom 25-30.000 kroner for familien i året.

Gleinsvåg er faren i en familie på fem. Daglig pendler han med bil fra øya Dønna og over til Sandnessjøen på fastlandet.

– Jeg pendler til Sandnessjøen, så jeg er nødt til å ha med bilen hver dag. Vi reiser fram og tilbake 230–240 ganger i året pluss helgereisene med bil. Det blir voldsomt.

Da NRK snakket med ham og familien i fjor, var de oppgitt og sjokkert over hvor mye Ap og Sp på fylket hadde økt billettprisene på kort tid. På det meste hadde billettprisen steget med 40 prosent.

Nå er tonen derfor en ganske annen.

– Kjempebra. Det er min første reaksjon. Dette er fantastiske nyheter og det hjelper kraftig på. Og så venter vi på at de halverer det en gang til, og en gang til, og en gang til ned til null.

– Dette er gode nyheter. Det var på tide at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ryddet opp i sitt eget rot, sier han.

Familiefaren er klar på at de nå vil spare en del penger. Men han har ingen klare tanker om hva disse eventuelle pengene skal gå til.

– Nei, det har jeg ingen anelse om. De går vel i sluket. Nå må de sette ned på hurtigbåtene også, for de er også trolldyre.

– En gledens dag for kysten

Det er partiene Ap, Frp, Sp, SV og Rødt som mandag kveld er enige om en plan for billigere billettpriser på landets ferger.

Disse partiene i opposisjonen har sammen flertall på Stortinget.

Partiene ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett til våren med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier til NRK at han ikke kan si hvor mye prisene kan justeres ned allerede nå.

KUTTER: Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Det får vi ta når vi kommer dit. Det viktigste for oss er at et klart flertall på Stortinget har gått i hop og slått fast at fergeprisene skal halveres – og at staten skal ta regningen. Vi har vært veldig tydelige siden vi lanserte dette forslaget at vi skal fase det inn i løpet av perioden, sier han.

Skjæran går langt i å kalle det hele en gledens dag for kysten, både for folket og næringslivet.

Han trekker frem at Nordland alene har mer enn en fjerdedel av landets kystlinje og sier det særlig vil bety mye her.

– Dette betyr selvsagt aller mest for folk som er avhengig av ferger, og som syntes det har blitt altfor dyrt, men det betyr også mye for fremtidig verdiskapning, sier Ap-nestlederen.

– Når flere partier som til sammen har flertall på Stortinget, har egne forslag som trekker i samme retning, så fortjener folk på kysten at man setter seg ned og prøver å komme fram til en enighet. Det har vi nå gjort, og det er jeg veldig fornøyd med.