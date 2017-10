Ap: Bra at oljepengebruken går ned

Arbeiderpartiet er fornøyd med at oljepengebruken avtar i statsbudsjettet for 2018. – Dette er noe Ap og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske til NRK.