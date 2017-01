Ap-velgerne vil ikke ha oljeboring i nord

Det viser en meningsmåling InFact har gjort for VG mandag 9. januar.

Målingen avslører store kjønnsforskjeller: 41 prosent av mennene er positive og 38 prosent negative. Blant kvinnene er 22 prosent for oljeboring, mens hele 47 prosent er imot.

Det er kun flertall for oljeutvinning blant Høyre og Frps velgere. Over halvparten, 55 prosent av Frps velgere er positive.

I Høyre er 48 prosent for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, ofte forkortet LoVeSe. Den eneste regionen der det er et flertall som er positiv til oljeutvinning i LoVeSe er Vestlandet.

Hos Aps velgere er bare 27 prosent for og hele 45 prosent imot.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier målingen overrasker.

– Ja, resultatet til Arbeiderpartiet overrasker. At de nå skifer linje er også overraskende: Ap har alltid hamret på om at verdier må skapes før de fordeles. Det virker å forsvinne i Aps klimaretorikk, sier han.

Ap-nestleder Hadia Tajik mener målingen viser at det er viktig å gå varsomt frem.

– Det har vært behov for kompromisser og vi mener å ha funnet en god balanse, hvor industrien gis anledning til å konsekvensutrede det området som anses for å ha størst potensial for funn av olje og gass. Vi skjermer Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) de neste fire årene og verner de landnære områdene utenfor Lofoten, sier Tajik.