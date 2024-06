Ap Vefsn droppet ekstraordinært medlemsmøte – hadde møte med helseministeren i stedet

Styret i Vefsn Arbeiderparti sendte lørdag ut en pressemelding om at de ville «legge ned sine verv».

Det skulle bli bestemt på et ekstraordinært medlemsmøte i dag, mandag.

Bakgrunnen var den betente sykehussaken på Helgeland.

Men det ekstraordinære medlemsmøtet ble utsatt til fordel for et møte med helseminister Jan Christian Vestre og Arbeiderpartipolitikere fra fylket og Stortinget.

– Var pressemeldingen årsaken til møtet?

– Ja, det var det, sier partileder i Vefsn AP, Kjartan Zahl, til NRK.

– Hva sa helseministeren til dere?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Utenom at vi har hatt et konstruktivt møte.

Zahl sier at det var en mulighet for dem til å legge frem deres syn på struktursaken på helgelandssykehuset.

– Det var et godt og åpent møte.

– Skal dere holde det ekstraordinære medlemsmøtet likevel?

– Ja, vi må legge frem innstillinga og det faktum at vi har hatt et møte med helseministeren for medlemmene.