Ap slås sammen

Arbeiderpartiet i Finnmark og Troms slås sammen neste år, for å tilpasse seg sammenslåingen av fylkene. Arbeiderpartiet gikk til valg på å snu sammenslåingen av Troms og Finnmark, men tapte valget. Leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth, mener partiet må se fremover, og at det er lite som tyder på at regionreformen stoppes.