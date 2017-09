Ap-ordfører advarer Støre: – Lytt til folket i nord og grasrota i partiet

– Ledelsen i Arbeiderpartiet skjønner ikke hva som rører seg ute i distriktene, sier ordfører Tor Arne Andreassen på Røst (Ap) – øykommunen ytterst i Lofoten.

Arbeiderpartiet er for konsekvensutredning av deler av områdene utenfor Lofoten, men vil ikke fremme forslag om dette. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er regjeringens ansvar å gjøre dette. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Tirsdag kveld ble det kjent at Ap og de blåblå kan gi oljeboring utenfor Lofoten. Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at partiet står klar til å samarbeide med regjeringen om åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten.

I dag presiserer Ap-lederen imidlertid at det er opp til regjeringen å legge fram forslag om konsekvensutredning.

– Arbeiderpartiet har ikke planer om å fremme dette som egen sak for Stortinget. I en så stor sak som gjelder olje- og gassvirksomheten, så er det naturlig at et slikt forslag kommer fra regjeringen, sier Ap-lederen til NTB.

Oljedirektoratet mener Nordland 6 sør for Røst er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland. Foto: NRK

En garanti om Ap-støtte til et eventuelt forslag om konsekvensutredning fra regjeringen, vil Støre heller ikke utstede.

– Det er foreløpig hypotetisk. Vår holdning er detaljert beskrevet i vårt program, sier Støre til NTB.

Røst-ordføreren er glad for at Ap ikke skal fremme et forslag i Stortinget, men liker dårlig signalene om at Arbeiderpartiet ikke utelukker et samarbeid med Høyre og Frp.

– Et katastrofevalg

– Folk her har sitt levebrød innen fiskeri, og vil ikke ha oljevirksomhet, sier Røst-ordfører Tor Arne Andreassen. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er svært uklokt av Støre å sende ut slike signaler så kort tid etter et katastrofevalg, uten noen diskusjon. De bør først sette seg ned å evaluere valgresultatet og prøve å finne ut hvorfor det gikk galt langs hele kysten, mener ordføreren.

Mellom 50–70 prosent av befolkningen på Røst lever av fiskenæringen. Her er det allment kjent at det er på Nordland 6 de virkelig gode fiskeplassen for lofotfisket er.

I alle Lofotkommunene gikk Arbeiderpartiet betydelig tilbake ved årets valg. Fra en oppslutning på 40 prosent, gikk partiet på Røst tilbake med hele 14,7 prosentpoeng.

– Valgresultatet er en klar melding fra befolkningen. Folk her har sitt levebrød innen fiskeri, og vil ikke ha oljevirksomhet. Arbeiderpartiet lytter verken til grasrota i partiet eller folket, mener Andreassen.

Nektet å drive valgkamp

Folk på Røst ønsker ikke at Nordland 6 skal åpnes for konsekvensutredning. Her fra tørrfiskproduksjonen på øya. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

For å blidgjøre den oljetørste fagbevegelsen vedtok Ap-landsmøtet i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke de andre områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (kjent som LoVeSe) i kommende stortingsperiode.

Vedtaket opprørte Røst-ordføreren så kraftig, at han nektet å drive aktiv valgkamp for sitt eget parti.

– Det har jeg heller ikke gjort. Men til tross for kompromissvedtaket stemte jeg på Ap. Jeg ønsket et regjeringsskifte, sier Andreassen.

Rekordmotstand mot oljeboring

Øya Røst ligger helt på sørspissen av Lofoten. Her lever flertallet av befolkningen av fiske. Foto: Ragnar Bull

Motstanden mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har aldri vært så høy som nå. En undersøkelse Norsk medborgerpanel gjennomførte i august viste at at to av tre spurte i Nord-Norge vil la olja i Lofoten og Vesterålen ligge.

– Motstanden viser at Arbeiderpartiet ikke er i takt med folket. De lytter ikke til oss som bor og har sitt levebrød her. Olje er noe vi kan holde på noen år til, og så er det slutt. Fiskeri er framtiden, sier Røst-ordføreren.

– En invitasjon

WWF-leder Nina Jensen krever at en ny borgerlig regjering gir et varig vern til Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: WWF

Støres oljeutspill onsdag morgen skapte sterke rekasjoner i miljøbevegelsen. WWF Norges generalsekretær Nina Jensen skrev et harmdirrende Facebook-innlegg.

Jensen er glad for at Støre presiserer at Ap ikke vil fremme et eget Lofoten-forslag i Stortinget.

– Men at han ikke stenger døra opplever jeg likevel som en invitasjon til Høyre og Frp.

Nå venter Jensen spent på hva Høyre sier om saken.

– Hvor står Høyre? Igjen er det Erna Solberg som ikke velger å uttale seg om en sak som har så sterk sprengkraft. Man burde kunne forvente å få vite hva landets statsminister mener i dette spørsmålet, sier Jensen til NRK.