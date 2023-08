– Dette er jeg selvfølgelig veldig fornøyd med. Dette er en stor fremgang, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap).

Hun har nettopp fått presentert tallene fra målingen InFact har gjort for NRK i Nordland.

Den viser at Arbeiderpartiet får en oppslutning på 25,7 prosent.

Det er en økning på 5,5 prosentpoeng siden målingen i juni – men fortsatt litt bak valgresultatet for fire år siden (26,8) – som var det dårligste Ap har gjort i Nordland noensinne.

Likevel er altså Dahlseng Eide fornøyd. Målingen viser at Nordland Ap har klart å snu den negative trenden, og resultatet er betydelig bedre enn hva Arbeiderpartiet presterte på NRKs siste nasjonale måling fra 16. august – med kun 19.9 prosent.

– Dette er bare en måling og vi skal jobbe knallhardt frem mot valget for å gjøre det enda bedre.

Fylkesmåling for Nordland Parti Oppslutning Endring 25,7% AP −1,1 21,4% H +5,6 13,8% FRP +4,2 11,5% SP −13,8 9,9% SV +3,7 6,1% INP +6,1 5,1% R −0,4 2,1% V −0,5 1,6% KRF −0,9 1,5% MDG −2,7 0,8% DEM +0,8 0,3% KON +0,3 0,1% PP +0,1 0,1% Andre +0,1 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1073 intervjuer gjort i perioden 17.8.23–17.8.23. Feilmarginer fra 0–2,6 pp. Kilde: InFact

– Konkrete politiske resultater

Men hva er forklaring på vinden kanskje har snudd?

Dahlseng Eide tror det handler om at Ap i Nordland har vist at de har gjennomføringskraft.

Hun nevner økt borteboerstipend for videregående skoleelever, som er særlig viktig i et langstrakt fylke som Nordland. Det er en sak fylkesrådet har jobbet for å få gjennom.

Det skadet kanskje heller ikke at regjeringen har bestemt seg for å bevilge 4 milliarder til å komme i gang med utbedring av E6 gjennom Sørfold. En sak Ap i Nordland også har kjempet for, ifølge Dahlseng Eide.

At ferge er blitt gratis, hurtigbåtene billigere, at flybillettene i distriktene også skal bli billigere og at Nesna gjenoppsto, spiller og inn, mener fylkesrådslederen.

– Det er fordi det er konkrete politiske resultater. Folk merker det på lommeboka, og det er det viktige. For nå har vi en dyrtid hvor det er veldig store forskjeller, og de øker jo, dessverre.

Fortsatt flertall for de rødgrønnegule

Målingen viser at det sittende fylkesrådet i Nordland (Ap, SV, Sp og KrF) fortsatt har flertall med 23 av 45 mandater.

Det til tross for at Senterpartiet fortsetter det brutale fallet. Denne målingen viser at partiet går ned 13,8 prosentpoeng siden valget for fire år siden, og de mister syv mandater.

Høyre, Frp og Venstre har 17. Rødt (2) og INP (3) har de fem siste mandatene.

Nedgang for Høyre

Målingen viser at Høyres medvind har blitt svakere. 21,4 prosent, som målingen viser, er et godt resultat for Høyre historisk, men er likevel en tilbakegang på 4,1 prosentpoeng fra forrige NRK-måling i juni.

– Vi er fornøyd med at vi har en stor økning siden sist valg. Så tror jeg også at vi har mange velgere vi kan overbevise de siste ukene, og det tror jeg vi skal klare, sier førstekandidat Marianne Dobak Kvensjø (H).

Marianne Dobak Kvensjø og Høyre faller på dagens måling, men ligger likevel vel an til å gjøre et godt valg. Foto: Frida Brembo / NRK

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi går til valg på å bedre samferdselstilbudet. Vil bruke mer penger på vei, ferge og kollektivtrafikk.

– Vi ønsker også å bedre utdanningstilbudet. Både ved å se på linjestrukturen og sørge for gode desentraliserte utdanningstilbud. Vi vil ha det så fleksibelt som mulig. Vi vil ha flest mulig gjennom skoleløpet.

– Dere henger etter i kampen om å få styre Nordland. Klarer dere å ta igjen forspranget?

– Jeg tror det er fullt mulig. Dette er en løypemelding som gir oss motivasjon til å stå på de siste ukene inn mot valget.