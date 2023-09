På NRKs meningsmåling for Nordland i september er Arbeiderpartiet størst med 24,8 prosent, etterfulgt av Høyre med 21,9 prosent.

Det gjør at den sittende koalisjonen kan beholde makten på fylkestinget – dersom de får med seg enda en samarbeidspartner.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland, sier at denne meningsmålingen bekrefter en trend som har vart lenge, men:

– Vi skal ikke lenger enn til junimålingen. Da var Høyre større en Arbeiderpartiet i Nordland.

Fylkesmåling Nordland september Parti Oppslutning Endring 24,8% AP −2,0 21,9% H +6,1 11,0% SP −14,3 9,9% FRP +0,3 9,3% SV +3,1 5,9% INP +5,9 4,8% R −0,7 4,0% MDG −0,2 3,5% V +0,9 2,6% KRF +0,1 1,1% PP +0,4 1,0% DEM +1,0 0,3% Andre −0,2 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 604 intervjuer gjort i perioden 4.9.23–5.9.23. Feilmarginer fra 0,4–4,7 pp. Kilde: Norstat

I Nordland gir dette rom for et helt spesielt paradoks:

– Høyre har hatt en dupp i valgkampen og blitt svakere, men kommer til å gjøre et kanonvalg historisk sett. Arbeiderpartiet vil sannsynligvis gjøre sitt dårligste valg noensinne, sier Sneve.

Og legger til:

– Likevel vil nok Arbeiderpartiet være mest fornøyd med dette valget. Men for Høyre vil det være en skuffelse. Det er paradokset som vi har i politikken i Nordland akkurat nå.

Ap må fri for flertall

Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet Odd Arnold Skogsholm sier de ligger an til å nå valgresultatet fra 2019.

– Jeg har tro på at vi vil nå det, sier han.

I dag består posisjonen på fylkestinget av Ap, Sp, SV og KrF.

Meningsmålingen for september gir disse totalt 21 mandater.

Det er to færre enn de trenger for å få flertall.

Dermed må de fri til enten MDG (2), Venstre (2), INP (3) eller Rødt (2) for å sikre flertall.

Mandatfordeling fylkestinget Nordland sept. 2023 Parti Antall mandater Endring Arbeiderpartiet AP 11 11 −1 Høyre H 10 10 +3 Fremskrittspartiet FRP 5 5 +1 Senterpartiet SP 5 5 −7 Sosialistisk Venstreparti SV 4 4 +1 Industri- og næringspartiet INP 3 3 +3 Rødt R 2 2 −1 Venstre V 2 2 +1 Miljøpartiet De Grønne MDG 2 2 0 Kristelig Folkeparti KRF 1 1 0 604 intervjuer gjort i perioden 4.9.23–5.9.23. Feilmarginer fra 0,4–4,7 pp. Kilde: Norstat

– Vi har samarbeidet i mange år. Det er et desidert førstevalg for oss om vi kan fortsette med det. Men da må samarbeidspartiene også holde seg, sier Skogsholm.

– Sp mister sju mandater i denne målingen. Hva gjør dere hvis dette er resultatet?

– Vi må forholde oss til at resultatet som kommer på mandag. Hvis vi må velge, må vi se på det på tirsdag, sier gruppelederen til Arbeiderpartiet.

Høyre: – Vi er i god form

Fylkesrådslederkandidat Marianne Dobak Kvensjø i Høyre sier meningsmålingen er oppløftende.

– Jeg tenker at dette er en god måling mot de siste dagene. Det viser at vi er i god form. Hvis dette blir resultatet er vi fornøyd, sier hun.

Høyre gjorde det svært godt i skolevalget tirsdag, og også i NRK sin meningsmåling har de fremgang i forhold til valget i 2019.

Den borgerlige blokken med Høyre, Frp og Venstre har med denne målingen 17 mandater og mangler fem mandater for å komme til makten.

Marianne Dobak Kvensjø, gruppeleder for Høyre på fylkestinget, mener at målingen til NRK viser det samme nasjonale tendenser. – Arbeiderpartiet går tilbake og høyre går frem. Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi er interessert i å samarbeide med alle ikke-sosialistiske partier, sier hun,

Det gjør at de utelater samarbeid med Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Men de holder døren på gløtt for både INP og Senterpartiet.

– INP er et parti som vi kanskje ikkje kjenner så godt til siden de er helt ferske, men vi utelukker ikke at de kan være en samarbeidspartner, sier Dobak Kvensjø og fortsetter:

– Vi ser at vi har stemt tilsvarende Sp i mange saker både i fylker og kommuner og har mange likhetstrekk som vi ønsker å ta i bruk i Nordland.

MDG: Ønsker makt

Gruppeleder for MDG på fylkestinget, Håkon Møller, sier at partiet er åpne for å inngå et samarbeid som sikrer flertall.

– Vi er nok det partiet, av de fem opposisjonspartiene, som har ligget tettest opp mot posisjonen. Vi ønsker å ha en hånd på rattet i styringen av Nordland, sier han.

Foto: Anne Sofie Holand Fosby

Men da må samarbeidspartiene være klare for krav til natur, klima, miljø og kollektivtransport.

Et samarbeid med sentrumspartier er heller ikke utelukket for MDG.

– Men det er ikke aktuelt med et samarbeid med Frp, sier Møller.

INP: Vil stemme fra sak til sak

Førstereisen Industri- og næringspartiet (INP) får 5,9 prosent på meningsmålingen, og ligger an til å få tre mandater i Nordland.

Det gleder fylkesleder Bente Iren Hanssen.

– Vi håper det holder helt inn og er optimistiske.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Hvem vil dere samarbeide med?

– De som er enig med vårt partiprogram. Vi vil stemme fra sak til sak og ønsker ikke å ta side med hverken høyre- eller venstresiden.

– Er det noen dere ikke vil samarbeide med?

– Det har jeg ingen kommentar til. I utgangspunktet er vi et uavhengig parti, sier hun.

Venstre: Vil bruke mulig vippeposisjon klokt

Venstre har i denne perioden levert budsjettforslag sammen med Høyre og FrP. De mener at fylket kan bruke mer penger enn de gjør nå.

– Vi er veldig fornøyd med at vi går opp og får to mandater. Vi må bruke dem klokt om vi havner i en vippeposisjon, sier Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder for Venstre i fylket.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Men han er usikker på om partiene som i dag har makten vil søke seg til Venstre.

– Vi har ingenting mot KrF, men merker at MDG bruker mye tid på å klage på Venstre. Det tror jeg ikke er en god strategi, for vi vil egentlig mye av det samme.

Sp: Taus om blokkskifte

Senterpartiet (Sp) har siden 2011 hatt makten i fylket sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

Men hvis resultatet av denne meningsmålingen er lik valgresultatet vil partiet miste sju mandat.

– Vi hadde et historisk valg i 2019 og har aldri vært høyre. Dette en kraftig tilbakegang, men meningsmåling er meningsmåling, men vi tror vi er i en god flyt nå.

Det sier Karl-Hans Rønning, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

– Er det aktuelt for dere å skifte til høyresida for å bli sittende med makten?

– Vi må se den dagen folket har stemt.

Ekspert: Overraskende lavt for Frp

Tirsdag sto jubelen i taket på Unge Høyre og Fpus valgvake i Bodø.

Blant skoleelevene på videregående ble Frp det klart største partiet med 26,6 prosent.

Men på onsdagens meningsmåling får de kun 9,9 prosent.

Det syns politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, er overraskende lavt.

– Regjeringen har også kommet med en del saker som oppleves som positive i Nord-Norge, med gratis ferger, billigere flytilbud og E6 gjennom Sørfold, selv om det har kommet litt i skyggen av kritikken mot regjeringen, sier NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Jeg har hatt inntrykket av at Frp er i siget og gjør det særlig godt i Nord-Norge.

I tillegg syns hun det er overraskende at debutanten INP er oppe på nesten 6 prosent.

– Man har snakket om partiet som et slags vestlandsfenomen. Nesten 6 prosent betyr at de kan gjøre seg ganske gjeldende i en del kommuner i Nordland også.

I motsetning til på landsbasis, leverer Ap stabilt på meningsmålingene. Samtidig flykter velgerne fra Sp. Det mener Aglen skyldes at Ap har en forankring i Nordland.