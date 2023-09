Det er hæla i taket og full jubel for Høyre i Nordland. Før valget hadde partiet tre ordførere i Nordland.

Nå kan antallet mangedobles. Men det er det ikke mange som snakker om nå.

Sindre Finnes' aksjehandel har tatt nesten all oppmerksomhet siden omfanget ble kjent før helgen.

Og mange spør seg nå om Høyre hadde blitt straffet i valget, dersom nyheten hadde blitt kjent før velgerne gikk til valgurnene.

Det tror ordførerkandidat Vidar Thom Benjaminsen i Vågan i Lofoten at det kunne ha gjort.

– Ja, hvis denne saken hadde kommet frem tidligere, kunne det sikkert det. Det er åpenlyst. Enhver skandale eller enhver gladsak vil påvirke valget, sier han til NRK.

Benjaminsen tror Sindre Finnes allerede har påvirket valget negativt for Høyre. Noe av aksjehandelen var kjent allerede før 11. september. Det samme var listen Finnes hadde laget over hvem han mente burde inn i statlige styrer.

– V eldig skremt

Men i Vågan gikk det uansett bra. Høyre fikk 31,4 prosent av stemmene og ble valgets soleklar vinner. Hvem som blir ordfører i lofotkommunen er ikke avgjort, men Benjaminsen ligger godt an.

Nå håper han Høyre gjør en god og grundig prosess. Han understreker også at han har tillit til at det vil skje.

– Denne saken er veldig skadelig for Norge, demokratiet og Høyre, sier han.

– Jeg er veldig skremt, som økonom og utdannet revisor synes jeg ikke dette ser veldig bra ut.

– Har du fortsatt tillit til Erna Solberg?

– Personlig har jeg det, enn så lenge. Jeg krysser fingrene at det faktisk ikke er noe straffbart som har skjedd, og det tror jeg heller ikke. Det er vanskelig å dømme noen før saken er blitt skikkelig behandlet.

Forhandler om makten

Samtidig som det kommer stadig nye avsløringer i saken om aksjehandelen, forhandles det for fullt i Nordland – og Høyre har gode kort på hånden.

I Bodø, Bø, Sortland og Vestvågøy er det mer eller mindre klart at Høyre får ordføreren.

I tillegg ligger Høyre godt an i Narvik, Øksnes, Vågan, Gildeskål og Lurøy.

De kan også får ordføreren i Hadsel, Hamarøy, Vefsn og Fauske.

Det er helt oppsiktsvekkende i et ellers rødt fylke som Nordland historisk har vært.

Høyre ser også ut til å vinne tilbake Oslo og Stavanger. I Bergen og Trondheim er det fortsatt åpent.

Selv den sosialdemokratiske bastionen Sarpsborg blir nå blå.

Har tillit til Solberg

Odd Langvatn er Høyres ordførerkandidat i Vefsn. Der var partiet bare 52 stemmer unna å slå Arbeiderpartiet.

Sonderingene er i full gang i industrikommunen på Helgeland. Foreløpig er det åpent.

Langvatn tror ikke aksjesaken har påvirket lokalvalget i særlig grad.

– Jeg tror både vi lokalt og folk lokalt ser de lokale representantene og de lokale sakene, sier han.

– Har du tillit til Solberg?

– Ja, det har jeg. Det opplever jeg at et samlet Høyre også har. Hun er en bauta i norsk politikk. Denne saken rokker ikke ved det.

– Men det er en utrolig kjedelig sak. Det må være krevende for henne som person.

Odd Langvatn er Høyres ordfører i Vefsn, en industrikommune som historisk har vært Ap-styrt. Foto: Terje Haugnes / NRK

Opplæring

Langvatn har vært en del av kontrollutvalget i Vefsn i åtte år. Der har de fokusert mye på saker som handler om habilitet.

Det blir ikke mindre viktig fremover.

– Tror Finnes-saken er veldig uheldig for folks tillit til politikken, sier han.

– Opplæring av de folkevalgte når det gjelder spørsmål om habilitet må bli enda viktigere i årene fremover, både lokalt og nasjonalt. Vi må gjøre det enda tydeligere for de folkevalgte hvor viktig det er.

Brakvalg i Lurøy

NRK har også snakket med Lurøy-ordfører Håkon Lund. Han var en av tre Høyre-ordførere før valget, og sjansen er stor for at han fortsetter med ordførerkjedet rundt halsen etter et brakvalg i kystkommunen.

Ordfører Håkon Lund i Lurøy (H).

Også han har tillit til Erna Solberg.

– I utgangspunktet tenker jeg at dette er en sak som hører hjemme innenfor husets fire vegger, men saken kan få en annen vending ettersom tiden går, sier han.

– Det er trasig at mannen har satt kona si i et sånt lys. Det er kanskje et oppgjør som bør tas på kammerset, fortsetter han.

– Velgerne er klokere enn som så

Vesterålskommunen Øksnes har også blitt blå. Her gikk Høyre frem med 21,7 prosentpoeng til 30,1 prosent.

Elisabeth Sørdahl har med andre ord gode kort på hånden når det skal forhandles om ordførerkjedet.

– Kunne valget blitt annerledes om aksjesaken hadde sprukket før valget?

– Jeg tror ikke ektemannen til Erna sine handlinger ville hatt noen påvirkning på valget i Øksnes. Det nekter jeg å tro. Jeg tror velgerne er mye klokere enn som så, og de ser det større bildet, sier hun.

– Har du fortsatt tillit til Erna?

– Jeg har tiltro til henne. Når hun sier at hun ikke visste noe, så tror jeg på det. Hun hadde ryddet opp i det tidligere om hun hadde visst.

Nå er det forhandlinger som gjelder for Sørdahl, som sier hun er kjempeglad for at det ble så mye blått i Nordland.

– Det gir oss en veldig gjennomslagskraft. Vi må tenke distriktspolitikk på en annen. Vi er helt avhengig av privat næringsliv i Vesterålen. Her er det lite statlige arbeidsplasser.