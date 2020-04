Antall nyetableringer til værs: – Skummelt å satse nå, men håper vi skal klare det

Koronakrisen har sendt tusenvis av nordmenn inn i Nav-køen. Siden midten av mars er det registrert over 400.000 arbeidssøkere – og flere vil det trolig bli.

Samtidig har det vært en markant økning i antall nyetableringer i mars i år i forhold til i fjor over hele landet.

Tall fra Brønnøysundregistrene og Visma viser at økningen har vært ekstra tydelig etter 13. mars.

Totalt i Norge ble det etablert 20.226 nye bedrifter og foretak, noe som er 2592 flere enn for samme periode i 2019. Det gir en økning på 14,7 prosent flere nye foretak i første kvartal i Norge.

Og ingen fylker i landet har hatt flere nyetableringer i Nordland.

Ikke bare hadde Nordland den sterkeste økningen i første kvartal på 26 prosent, men også i mars måned med hele 67 prosent.

Antall nyetablerte bedrifter i Nordland i forhold til i fjor.

257 nye selskaper ble etablert i mars i år mot 154 i fjor, viser tallene Brønnøysundregistrene og Visma.

Nervepirrende dager

En av disse bedriftene er Drone Nord AS i Bodø.

Dagen før koronakrisen var et faktum registrerte de to dronegründerne Benjamin Strøm og Espen Pedersen seg som et AS.

Det vesle firmaet leverer dronetjenester som videoer og bilder til små og store bedrifter i Nordland.

Teknisk leder Espen Pedersen viser fram de ulike dronene i Drone Nord. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er skummelt å satse nå. Alt er snudd opp ned. Hadde vi kunne valgt, ville vi valgt et annet tidspunkt å etablere et AS på. Men vi holder motet oppe, og satser på at det skal gå bra, sier daglig leder Benjamin Strøm.

De merker godt at bedriftene kutter i markedsføring. Det betyr færre droneoppdrag til reklame, filming av konferanser og festivaler.

– Vi hadde oppdrag planlagt helt fram til juni. Nå er det meste snudd på hodet. De jobbene vi gjør nå handler om hvordan bedrifter promoterer hva de gjør i koronakrisa.

– Oppsiktsvekkende

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland synes nordlandstallene for nyetableringer er oppsiktsvekkende.

Tallene er så ferske at det foreløpig er uklart hvilke bransjer det gjelder, men NHO i Nordland tror at folk som er permitterte er representert.

HEIER: – Tallene på nyetableringer er formidable. Vi heier på alle som etablerer arbeidsplasser, sier regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen i NHO i Nordland. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Noen kan være bedrifter som vil bidra i koronakrisa. Med for eksempel smittevernutstyr. Det kan være folk som har kompetanse eller nettverk ute i verden som gjør at de kan bidra.

Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Fra februar til mars økte ledigheten med 360 prosent.

I dag står over 10.000 koronaledige nordlendinger i arbeidsledighetskøen. Det er sjelden kost for fylket som har lavest arbeidsledighet i Norge.

Bjarmann-Simonsen sier man ikke skal undervurdere verdien av en krise.

– Jeg håper det vi nå ser er et uttrykk for at entreprenørskapsånden lever godt. Om det er liv laga for alle nyetableringer er veldig avhengig hva som skjer framover, tror NHO-direktøren.

– Har satt i gang en prosess

– Historien er full av eksempler på at det er når det er tøft, vondt og vanskelig at du ofte ser at entreprenørskap kommer fram, sier Elnar Remi Holmen i Brus. Foto: Kari Skeie / NRK

Det var 12. mars at regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene siden krigen her i landet.

Og det må tydeligvis ha satt i gang en prosess hos flere som har ønsket å starte ny virksomhet. Det tror leder i Bodøregionens utviklingsselskap, Brus, Elnar Remi Holmen.

Han tror tallene viser at det ikke er attraktivt å være permittert.

– Det er gjerne når man blir tvunget til å ta grep og skape ny inntekt, at det blomstrer opp med nye selskap. I Norge har vi hatt det trygt, og vi har lav innovasjonsgrad i forhold til andre land som vi sammenlikner oss med.

Også han synes de ferske tallene er gledelig.

Antall nyetablerte bedrifter i Norge i forhold til i fjor.

– Vi trenger vi nye bedrifter dersom vi skal opprettholde framtidens velferd på samme nivå som i dag.

Slår hardt ned på dem som skor seg på krisa

Holmen er ikke bekymret for at noen vil sko seg på koronakrisa og redningspakkene som regjeringen spyr ut.

– Det er positivt at det skapes nye forretningsmodeller på lovlig vis. De som utnytter koronakrisa til sin fordel ulovlig, skal vi slå ned på.

– Jeg er glad for at regjeringen har varslet at ulike tilsyn skal følge opp, samt at det skal gis bøter.