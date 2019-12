Antall ministere fra nord halvert etter Ernas rokering

Trøndelag og Nord-Norge utgjør om lag halve Norges areal. Men det faktum reflekteres ikke i hvordan regjeringen er satt sammen.

Etter at det i går ble kjent at Kjell-Børge Freiberg går av som Olje- og energiminister, representeres denne delen av landet med kun én minister, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fra Finnmark.

Trine Skei Grande er riktignok trønder, men hun bor i Oslo og har vært fast innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener den nye rokeringen innebærer en svekkelse av Nord-Norge.

– Nå vil regjeringen bestå av enda færre som kjenner nordnorsk virkelighet. Regjeringen har en geografisk ubalanse og en høy konsentrasjon rundt Oslo og Sør-Vestlandet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.) og Arbeiderpartiets 2. nestleder, Bjørnar Skjæran. Sistnevnte er svært kritisk til at regjeringen ikke har flere statsråder fra Nord-Norge. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Tydelig signal

Det er Vestlandet (10) og Oslo/Akershus (8) som er vinnerne når det gjelder antall ministere. Totalt er 18 av 22 ministre fra disse delene av landet.

Regjeringens medlemmer med geografisk tilknytning Ekspandér faktaboks Statsminister Erna Solberg - Hordaland

Finansminister Siv Jensen - Oslo

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande - valgt inn for Oslo, men opprinnelig fra Trøndelag

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad - Aust-Agder

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner - Akershus

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) - Aust-Agder

Helseminister Bent Høie - Rogaland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide - Oslo

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen - Telemark

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie - Oslo/Akershus

Samferdselsminister Jon Georg Dale - Møre og Romsdal

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen - Finnmark.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen - Oslo

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup - Oslo

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø - Rogaland

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik - Møre og Romsdal

Olje- og energiminister - Sylvi Listhaug - Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad - Rogaland

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) - Oslo

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein - Hordaland

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr - Møre og Romsdal

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes - Hordaland

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, selv fra Nordland, er ikke fornøyd med sammensetningen i regjeringen.

– Det er et veldig tydelig signal som sendes nordover fra statsministeren. Det viser at Høyre-regjeringa ikke bryr seg om eller prioriterer Nord-Norge.

Sandra Borch (Sp), stortingsrepresentant fra Troms, sier hun er «utrolig skuffet».

– Dette er for dårlig. Dette viser at over halve Norge nesten ikke er representert i dagens regjering. Man evner ikke å satse på Nord-Norge.

Viktig landsdel

Borch sier at det betyr mye hvor en kommer fra, for å få løftet saker som er viktig for landsdelen.

– Nord-Norge er en viktig landsdel politisk som burde hatt en bedre representasjon i regjeringa.

Sandra Borch, stortingsrepresentant for Sp. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Ville det sett annerledes ut med Sp i regjeringa?

– Ja. Vi er opptatt av at Norge skal gjenspeiles i et regjeringsapparat.

– Har lite å si

Kjell-Børge Freiberg selv syns ikke situasjonen er så alvorlig som de andre politikerne skal ha det til.

Han sier geografisk spredning er bra, men at politikken trumfer gjennom uansett hvor i landet man kommer fra.

– Man skal ikke glemme at dette til syvende og sist handler om politikk. Når du representerer et parti, så er politikken den samme. Selv om hver representant har kunnskap fra den plassen han eller hun kommer fra.

Til tross for at kunnskap er viktig, sier Freiberg at kabalen som skal gå opp i de fire regjeringspartiene er viktigere enn geografisk tilhørighet.

Kjell-Børge Freiberg med olje fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Om kommentarene fra Bjørnar Skjæran, har den avtroppende olje- og energiministeren en kort ting å si:

– Bjørnar Skjæran er Nord-Norges største yrkesklager, og jeg registrerer det han sier.

Nå er vesterålingen på vei hjem til jul, kanskje litt tidligere enn han hadde forventet.

– Det ble nok litt tidligere enn jeg hadde forventet, men nå skal jeg lade batteriene mine også blir det tilbake til Stortinget. Det gleder jeg meg til, avslutter eksministeren.

NRK sendte onsdag en henvendelse til Statsministerens kontor, foreløpig uten å få svar.