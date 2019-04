NRK satte i fjor søkelyset på det høye antallet akuttvedtak i barnevernet i Norge. Fem barn om dagen ble plassert på denne måten i 2017, og blant dem de to yngste barna til ei firebarnsmor fra Nordland.

Søskenparet ble henta med tvang og uten forvarsel på slutten av skoledagen, og kjørt langt av gårde til et fosterhjem.

«Marie» (14) ble henta med tvang, men fikk til slutt komme hjem til mora. Foto: Ola Helness / NRK

– Dette er noe av det verste man kan oppleve både som foreldre og som barn. Derfor er det så utrolig viktig at det endelig skjer noe positivt, sier hun.

I fjor ble 1583 barn akuttplassert av barnevernet her i landet. Det er 221 færre enn året før, og det laveste på mange år.

– Akuttvedtak skal brukes når det er snakk om alvorlig omsorgssvikt eller fare for liv og helse. Det gjaldt ikke oss. De barnevernsansatte må dokumentere mer og synse mindre, mener hun.

De to barna er for lengst tilbake hos mor, etter et vedtak i fylkesnemnda der barnevernet i den aktuelle kommunen ikke fikk medhold.

– Det er et tankekors at i resten av Europa er disse akutt-tallene mye mye lavere. De må ytterligere ned, sier hun til NRK.

– Tvang er dramatisk

Psykolog og sakkyndig Ragnhild Pettersen. Foto: Torstein Davidsen, Romerikes Blad

Psykolog og sakkyndig i barnevernssaker Ragnhild Pettersen har vært en av de fremste kritikerne av at barnevernet henter mange barn uten forvarsel.

– Det er tvang vi snakker om her, og jeg er derfor veldig glad for å høre at færre barn akuttplasseres. Vi er på riktig vei og det er svært viktig for barna, sier Pettersen.

NRK har fått tall fra fylkesnemndene som viser at antallet akuttvedtak har holdt seg på et nivå mellom 1800 og 2000 i mange år. I 2018 er det derimot en klar nedgang.

(se tabell nederst i saka)

– At familier har stått frem og vært åpen om egne opplevelser har vært nyttig, og det er bra at media setter et fokus på det sterke tvangsmiddelet akuttvedtak er. Kritikk kan føre til endringer og gi et bedre barnevern, sier Pettersen.

Pettersen har vært sakkyndig i barnevernssaker i 21 år.

– Jeg har sett mange unødvendige akuttvedtak. Barn påføres traumer, og de får sår det er vanskelig å reparere. Det finnes andre og mer skånsomme måter å beskytte barn på.

Antallet skal enda mer ned

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF). Foto: Astrid Waller

Statssekretær Jorunn Hallaråker sier de ikke vet hvorfor det i fjor var atskillig færre tvangsvedtak. Men også hun synes utviklinga er gledelig.

– Akuttplasseringer er dramatiske for alle som er involvert. Det er helt avgjørende at vi får ned antallet. Ved å komme tidlig inn i familiene med hjelp kan vi få tallene enda lavere.

Regjeringa har nylig styrka akuttberedskapen i barnevernet og jobber for å få til et enda bedre samarbeid med de andre etatene i kommunene. Snart skal en ny barnevernslov ut på høring.

Viser til Kongsberg

Psykologen er utålmodig og vil at akuttvedtak skal brukes mye mindre enn i dag. Hun viser til det barnevernet i Kongsberg har fått til.

– Kongsberg har klart å redusere akuttvedtak med 90 prosent. Så det må mer jobbing til andre steder, men det er ei veldig positiv utvikling nå, sier Ragnhild Pettersen.