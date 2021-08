Antall hundreåringer i Norge har nesten doblet seg på 10 år.

Noen kommentarer fra forsker i Tromsøundersøkelsen, Laila Arnesdatter Hopstock:

– Vi blir sjukere senere og holder oss i god fysisk funksjon enn før. Vi har for eksempel bedre gripestyrke med alderen enn tidligere. Helsetilbudene blir bare bedre og bedre som gjør at folk får behandling for det de tidligere døde av.

– Alderen bestemmes av genetikk, flaks, hva man spiser, hvordan man beveger seg, og mange andre tilfeldigheter.

– Antakeligvis har de kommunene med en eldre befolkning god systematisk ivaretakelse av de eldre.

– Hva er det «verste» du kan gjøre hvis du vil leve lenge?

– Sitte mye i ro, spise mye og usunn mat, og misbruke rusmidler.