– Dette er ikke en hyggelig situasjon.

I Lurøy kommune på Helgeland har flere ansatte ved Kvarøy Fiskeoppdrett AS sittet i karantene mens de venter på endelig svar på korona-prøver.

Prøver ble tatt onsdag og torsdag i forrige uke. Daglig leder Alf-Gøran Knutsen forteller til NRK at det nå foreligger svar på nesten alle prøvene.

Han reagerer på tiden det tar å få avklart situasjonen endelig.

– Det er forferdelig. En kan selv forestille seg hvordan det er å sitte innelåst i så lang tid. I byene får man svar etter to dager. Vi i distriktene må vi vente i åtte dager. Det er ikke bra.

Oppgitt

I slutten av februar var bedriften på en fem dager lang tur til verdensmesterskapet i skiskyting i Anterselva nord i Italia.

Men vel hjemme igjen, fikk noen i reisefølget influensalignende symptomer. Kommuneoverlegen satte ti personer i hjemmekarantene.

Andreas Dyrskjær, som er kommuneoverlege i Lurøy, har ikke nye opplysninger om de gjenstående prøvene torsdag formiddag. Han viser til kommunens nettsider for oppdateringer. Kommunen opplyste i går at åtte prøver er avklart.

Han fortalte til NRK mandag at han trodde alle prøvene ville komme ut som negative.

Det er ikke bare tiden det tar å få svar som Alf-Gøran Knutsen reagerer på. Han er også oppgitt over hvordan debatten går i sosiale medier.

– Det første man så var nærmest en heksejakt for å finne ut hvem det var. Og hvor de holdt til hen. For å gi beskjed om at de engang ikke skulle fått reise hjem fra Italia. Det var ikke måte på hvor ille det var.

– Folk blir nærmest uglesett. Jeg skjønner at folk er bekymret for smitte. Men vi har gjort det vi kan for å opptre riktig.

ARKIVFOTO: Dette bildet fra Kvarøy fiskeoppdrett er fra mars 2019, fra da fiskeriministeren var på besøk. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Derfor tar det tid

UNN opplyste mandag at det er to mikrobiologiske laboratorier i Nord-Norge som kan analysere slike prøver. Det er i Bodø og Tromsø.

Siden situasjonen er ny, er det bare Tromsø som per nå kjører disse analysene. Bodø vil være i gang om én til to uker. I en innkjøringsfase må prøvene verifiseres av Folkehelseinstituttet i Oslo.

Men selv når det går raskere i laboratoriene, vil de som bor utenfor allfarvei måtte belage seg på å sitte i karantene i lengre tid enn i byer.

Det handler rett og slett om postgang. Gunnar Skov Simonsen, som er avdelingsleder for mikrobiologi og smittevern ved UNN, beskrev det som en utfordring å få frakta prøver inn mot laboratoriene.

Prøvene må jo rent fysisk komme seg til analysestedet. Den tida har helsevesenet dårligere kontroll på, fortalte han.

Har ikke rammet drifta

I Lurøy håper man på en snarlig avklaring.

Knutsen sier det i starten var utfordrende å få bedrifts-kabalen til å gå opp.

Han sier at dette ikke har gått ut over drifta ved anlegget.

– Vi er løsningsorienterte. Vi har klart å ordne det med vikarer og litt forskjellig.