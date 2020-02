Et unikt prosjekt for å oppdage vold eller overgrep mot små barn er i gang i Bodø.

Kommunen er først ut med å gi ansatte fra alle kommunale barnehager bedre kompetanse på vold og overgrep. Opplæringa startet denne uka, og er et samarbeid mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Stine Sofies Stiftelse.

– På sikt skal alle barnehager ha et verneombud som har et ekstra ansvar for å se sårbare barn, sier Erik Oksavik i Stine Sofies Stiftelse.

Ansatte har ikke nok kunnskap

I åtte av ti barnehager er det for lite kunnskap om vold og overgrep, viser en undersøkelse fra PBL.

Nå er målet at alle barnehagebarn skal få sitt eget verneombud.

Et av Norges første verneombud for barn er Malin Kathrine Kvammen, pedagogisk leder ved Asphaugen barnehage i Bodø.

– Det er et tema som er livsviktig for mange unger. Samtidig er det veldig vanskelig å snakke om – akkurat som det er for oss voksne. Det er vanskelig å vite hvordan man skal gripe det an, sier Kvammen.

Malin Kathrine Kvammen deltar på kurs med andre barnehageansatte i Bodø. Foto: kåre riibe ramskjell / nrk

– Fryktelig mange barn som burde vært sett

Barnas verneombud skal blant annet se etter tegn om noen har blitt utsatt for vold eller overgrep.

– Hvilke merker på kroppen er det som skal vekke litt bekymring, hva slags adferd er det som tilhører vold- og overgrepsfeltet? Barnehageansatte er de som er best på barn. De møter barn hver dag og har en enorm kunnskap. Hvis vi klarer å koble på vold og overgrep, kan det ha stor betydning, sier Erik Oksavik, prosjektleder for Stine Sofies barnehagepakke.

Sammen med Asker og flere kommuner i Agder skal de i år teste ut Barnas Verneombud.

Prosjektlederen for Barnas Verneombud i Private Barnehagers Landsforbund, Kari Vold Jensen, mener det er mange barn som burde vært sett.

– Det er fryktelig mange barn der ute som burde blitt sett, fått hjelp, og som kunne fått et bedre liv.

Kari Vold Jensen er prosjektleder for Barnas Verneombud i Private Barnehagers Landsforbund. Foto: kåre riibe ramskjell / nrk

Vil ha det på statsbudsjettet

Nå spanderer Stine Sofies Stiftelse dette på barnehagene, men håpet er å få det inn i statsbudsjettet når det skal ut til alle barnehager i Norge.

– Statsbudsjettet er helt klart det store målet. Vi har allerede vært i møte med sentrale politikere og alle er overbegeistret over det de hører. 30 millioner kroner tror jeg skal være en enkel sak å få til, sier Jensen.

Pedagogisk leder ved Asphaugen barnehage, Malin Kathrine Kvammen, er enig.

– Det er på høy tid at også ungene får et eget verneombud. Vi møter ungene så tidlig at vi også kan gjøre noe tidlig.