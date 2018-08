Ansatt som «gledesspredere»: – De forbedrer livskvaliteten

Denne sommeren har Ida Johanne Revatsås vært ansatt ved Parken bo- og servicesenter i Vefsn kommune. Hovedoppgaven er å forbedre livskvaliteten til beboerne.

Der har hun og de andre ungdommene fått arbeidstittelen «gledesspredere» på grunn av sitt gode humør.

– De er så glade, og det betyr veldig mye. De smiler og det er så lett å smile tilbake, sier Olaug Nordal, beboer ved servicesenteret.

En av gledessprederne er Ida Johanne Ravatsås. Hun er glad for at hun kan være med å bidra til at hverdagen til de eldre blir bedre.

– Det er trist å tenke på hvor mange det er som bare sitter inne, fordi det ikke er noen som kan ta de med på tur hvis de ikke har familie, sier «gledesspreder» Ida Johanne Ravatsås.

En bedre hverdag med frisk luft

For beboerne betyr ikke gledessprederne bare smil og glede, men også at de oftere kommer seg ut i frisk luft.

– De gjør alt som vi har lyst til å gjøre. Vi reiser oftere til byen på shopping og vi får flere turer ut i frisk luft. Det er bra, sier Nordal og slår fast at det skjer mer ved bosenteret når ungdommene er tilstede.

Arild Berentzen, avdelingsleder i Parken bo- og servicesenter forteller små turer ut er med på å gjøre hverdagen til beboerne på senteret bedre.

«Gledessprederne» tar med beboerne på lufteturer. Foto: Ole Christian Olsen / NRK

– Pasientene trives godt sammen med dem, og de har det hyggelig sammen. Nå får de komme seg mer ut, og vært med på ting vi i personalet vanligvis ikke får gjort så mye av, sier han.

Ravatsås er ikke i tvil om at hun har en fin og viktig sommerjobb.

– Jeg er glad i å være her siden jeg vet at det gleder de eldre. Det er godt å se at de har det bra, sier hun.

– Man får se et smil på munnen deres.

Skulle hatt «gledessprederne» lengre

– De har gjort en kjempeinnsats. Nå er det snart slutt med perioden deres, men vi skulle gjerne ha hatt de her hele sommeren, sier avdelingsleder Berentzen.

Et ønske som er like stort, om ikke enda større blant beboerne.

– De kommer og besøker meg på rommet mitt, og er så morsomme og trivelige. Det blir trist når de må tilbake på skolen, sier en av beboerne, Nelly Øybakken.

Og kanskje blir ønskene til beboerne oppfylt, for den unge gledessprederen har allerede fått mersmak på, nettopp gledesspreding.

– Jeg skal bli helsefagarbeider. Jeg synes det er veldig artig og givende å gi noe tilbake til de eldre. De som har bygd opp landet, sier Ravatsås.