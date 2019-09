En ansatt i Forsvaret i Bodø ble i fjor siktet og tiltalt for seksuelle overgrep mot fem andre forsvarsansatte. Nå er 32-åringen dømt til fem års fengsel.

I tillegg dømmes han til å betale henholdsvis 150.000 kroner, 100.000 kroner, 50.000 kroner og 40.000 i oppreisningserstatninger, skriver Avisa Nordland.

– Jeg har gjennomgått dommen med min klient og vi har anket dommen i sin helhet. Det gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, straffeutmålingen og de idømte erstatningskravene, sier advokat Tor Haug til NRK.

Den dømte mannen mener han ikke er skyldig i gjerningene han nå er dømt for. Derfor anker de saken til lagmannsretten. Denne beslutningen skal den domfelte ha tatt tidlig.

– Det jeg er sterkt uenig i er minstestraffen i denne typen saker. Der er det en minimumsstraff på tre år som du ikke kommer unna, sier Haug.

– Fornøyd med dommen

– Vi er fornøyd med at tiltalte er dømt i henhold til tiltalen. Det vi kanskje ikke er like fornøyd med er at det ble en noe mildere straff enn det vi la ned påstand om, sier Røst.

Politiadvokat Alf Anton Røst sier de i det store og hele er fornøyd med rettens avgjørelse. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Påtalemyndigheten la ned påstand om seks års fengsel. Om forsvaret ikke hadde anket dommen, er det en sjanse for at aktoratet hadde gjort det.

– Det er noe vi ville vurdert ut ifra straffepåstanden. Den vil ikke bli anket fra vår side nå.

Røst sier at det er trist at saken ikke har blitt grepet tak i tidligere.

– Denne saken står som en påminnelse om at man skal være sitt ansvar bevisst når man påtar seg en lederrolle i forsvaret eller andre steder i samfunnet.

Han forklarer at hendelsene er spesielt alvorlige siden de har skjedd i ett miljø over lang tid.

– Vi snakker om to voldtekter som er en av de mest alvorlige integritetskrenkelsene som man kan bli utsatt for. I tillegg er det tre tilfeller seksuelle handlinger. Samlet sett har de blitt begått i ett miljø over et lengre tidsrom, noe som gjør forholdene alvorlig.