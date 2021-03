Seksdobling av personer som ber om hjelp – I Bodø jobber de på spreng for å glede dem i påsken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For et år siden satt Annicken Barøy Markussen (33) hjemme og kjente på hvordan pandemien tærte på. Hun var lei av å ha «hjemmebarnehage» med sine to barn, og syntes litt synd på seg selv.

Så slo det henne at det faktisk er folk som har det mye verre. Kanskje spesielt de som sitter alene rett før påsken, og påskekosen skal starte.

– Hvem skal gi dem påskeegg? Ikke alle har familie eller venner som står klare for å gjøre det.

Med den tanken startet hun Påskeaksjonen Bodø, et initiativ for å hjelpe dem som er ensomme eller trenger litt ekstra.

– Det skulle bare være et påskeegg, men det ballet på seg.

FOR FAMILIER OG ENSLIGE: 150 påskeklemmer i pose skal ut til de som trenger det. 100 singelposer, til enslige, og 50 familieposer. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

Flere søker hjelp

Sammen med venninna Astrid Marie Silåmo, tok 33-åringen fra Bodø kontakt med Kirkens Bymisjon.

Slik kom samarbeidsprosjektet og Spleis-aksjonen «En påskeklem i en pose» i gang.

For Per Åkervik hadde den lille påskegaven mye å si.

– Fjoråret var ganske spesielt. Jeg var sykemeldt lenge og det hadde skjedd noe tull med sykepengene mine. Påska så ut til å bli veldig mørk og dyster, sier han.

Da påska nærmet seg, hadde han 50 kroner på konto. En pose med påskeegg, mat og ei strikkelue betydde mye for Per Åkervik.

– Påska er den eneste tiden med stengte butikker, offentligheten har stille uke og det er ikke bare enkelt å få tak i det man måtte ha behov for. Å plutselig få en pose med de tingene der er noe man husker. Så påska ble bra den, sier Åkervik, som håper på en påskeoverraskelse også i år.

VANSKELIG Å PRATE OM: Per Åkervik mener det kan være vanskelig å be om hjelp i Norge. – Vi har laget et samfunn der det er typisk norsk å være god. Det er blitt vanskelig for folk å si at de trenger litt ekstra hjelp. Men vi er bare mennesker. En dag er vi på topp, den neste dagen er vi på bunn. Og vi vet aldri når vi har disse dagene. Foto: Privat

Et vanskelig år

Når vi nå nærmer oss ei ny påske er det flere som har behov for litt ekstra hjelp enn tidligere.

Denne uka er 205.800 personer registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 100 flere enn i forrige uke.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, sier at de merker økt pågang over hele landet.

– Nasjonalt har vi sett en økning i antall henvendelser fra personer som trenger våre tiltak. Noen steder deler vi nå ut matposer for første gang. Vi ser også et økende behov for fellesskap og sosiale arenaer, noe som selvsagt er krevende i denne tiden. Da må vi tenke nytt, og alle gaver til vårt arbeid kommer svært godt med, sier Hvambsal.

Også i Bodø er det flere enn vanlig som søker hjelp i en vanskelig tid.

Bymisjonen gått fra å ha en liste med 80 navn, til over 500 – altså en seksdobling.

Gjengen bak påskeprosjektet har et håp om at så mange som mulig av disse skal få en «påskeklem».

Posene de skal dele ut fylles med godterier, hjemmestrikk og andre overraskelser, som skal gjøre påsken litt hyggeligere.

Planleggingen startet tidlig og sponsorene har ikke vært vonde å be.

– Vi henvendte oss til Bodøstrikkere, en strikkegruppe på Instagram. De ville gjerne hjelpe til og har levert 89 plagg. Så kontaktet vi sponsorene fra i fjor, og nesten alle ville bidra i år også, selv om vi spurte om dobbelt bidrag, sier Markussen.

– At folk har lyst til å bidra gir oss bare energi. Årets poser blir veldig bra, legger hun til.

HÅNDSKREVNE KORT: Butikkeier Ingrid Oline har bidratt med påskekort med håndskrevne hilsener til alle mottakerne. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

– Store mørketall

Børge Hansen er avdelingsleder for det gatenære arbeidet til Kirkens Bymisjon i Nordland. Han er storfornøyd med kvinnenes innsats.

I uka fram mot påske skal bymisjonen bidra med å distribuere påskeposene til både enslige og familier i byen.

– Jeg tror veldig mange setter pris på det. I år har de klart å utvide posene til å treffe alle. Det er lagt ned både tid og kjærlighet.

Selv om mange flere har tatt kontakt med bymisjonen det siste året, tror Hansen det er store mørketall.

– Mange synes det er vanskelig å ta kontakt, men jeg håper de som trenger hjelp ringer oss, så gjør vi så godt vi kan.

Og samtidig som flere kanskje har det litt ekstra tungt, opplever Kirkens Bymisjon at stadig flere også ønsker å hjelpe andre.

BIDRAR: Kafe og restauranten L3 har bakt 300 cookies til årets påskeaksjon, og stilt med lokale til å pakke i. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

Mange ønsker å hjelpe

På landsbasis har de opplevd 20 prosent økning i gaveinntektene.

– Det gjelder både økonomisk støtte, som gjør at vi kan holde tiltak åpne i en krevende tid, og gjennom konkrete gaver som påskeegg som kan lyse opp hverdagen til mennesker som benytter seg av våre tiltak, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

– Vi opplever at mange vil bidra til vårt arbeid i sitt nærmiljø. Pandemien har nok gjort flere mer oppmerksom på at fattigdom og utenforskap finnes i eget nærmiljø.

ØKT GIVERGLEDE: – Vi har sett en økt giverglede det siste året, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon. Foto: Kirkens Bymisjon