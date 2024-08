Anleggsmaskin tok fyr på flyplassen

Torsdag tok en av anleggsmaskinene fyr på det nye flyplassområdet i Bodø.

Føreren av maskinen ble varslet via radio av sine kollegaer om at veihøvelen han kjørte hadde tatt fyr, skriver Avinor på Facebook. Sjåføren fikk stoppet maskinen og kom seg uskadd ut.

– Dette viser viktigheten av at vi øver på ulike hendelser, og at vi har arbeidere som er opptatte av å ta vare på hverandre. I et prosjekt av denne størrelsen, er det sannsynlig at det skjer hendelser, så langt i prosjektet er dette den klart mest alvorlige.

Det uttaler kommunikasjonsansvarlig for utbyggingsprosjektet i Avinor, Tor O. Iversen.

– Vi har så langt ikke hatt personskader på anleggsentreprisen, og på grunn av kollegaenes og sjåførens snarrådighet, unngikk vi det også i forbindelse med denne hendelsen i dag. Sjåføren er godt ivaretatt og følges opp av sin arbeidsgiver, avslutter Iversen.