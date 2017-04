Anklager kommunen for å stikke kjepper i hjulene for Norges første gründerbarneskole

– Jeg anbefaler at rådmannen i kommunen slutter å stikke kjepper i hjulene våre. Hun kan la saksbehandlerne gjøre jobben sin, slik at hun kan få kontroll på økonomien, sier styreleder Einar Sandaa i «EnSpire».

Selskapet «EnSpire» kunne i fjor juble etter å ha fått tillatelse fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp Norges første gründerbarneskole i Neverdal i Meløy. Godkjenningen gikk ut på at skolen kunne ha syv klassetrinn med totalt 112 elever.

Til tross for tillatelse fra myndighetene, mangler selskapet byggetillatelse fra kommunen. Kommunen har nå valgt å utsette byggetillatelsen på ei midlertidig tomt der skolen skulle være, til Sandaas store fortvilelse.

Vil gå hardere til verks

Han er misfornøyd med sakens fremgang hos kommunens ledelse.

Styreleder Einar Sandaa for selskapet EnSpire som skal starte skoledrift i Neverdal i Meløy. Foto: Kari Skeie / NRK

– Kommunen har gjort en brå helomvending. Vi har hatt en god dialog med saksbehandlere hvor vi har bedt om å få avklart hva som er korrekt fremgangsmåte for at vi skal få plassere et midlertidig skolebygg på ei tomt. Informasjonen og tilbakemeldingen vi nå har fått anser vi som brudd på forvaltningsloven.

Sandaa sier at selskapet nå vil overse utsettelsen kommunen prøver å få på plass.

Han sier at de vil sende inn en byggesøknad, som de krever blir behandlet i henhold til plan – og bygningsloven.

– De har tre ukers frist til å behandle søknaden. Dersom de ikke gir tilbakemelding innen den tid, må vi vurdere kraftigere tiltak, som Fylkesmannen og andre etater.

Støtter

Sandaa får støtte fra stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp). Hun har lenge engasjert seg i saken, og mener at kommunen trenerer saken.

– Dette sier meg at kommunen vil motsi seg at skolen skal bli etablert. De kommer med utilbørlige krav som er umulig for selskapet å vise til nå, og blander inn en rekke forhold som er ubetydelig så tidlig i prosessen.

– Men hvorfor skal kommunen trenere?

– Det vet jeg ikke. Jeg synes kommunen bør være stolte over å få etablert en slik skole i sin kommune, som er det første av sitt slag. Ett ja er gitt – så nå er det bare å si ja til en egnet tomt som de vil bruke i to år til en ny skole står ferdig.

Møtet er satt til 22. mai. Dersom det utsettes er Thorsen redd selskapet mister dyrebar tid.

Grundigere prosess

Rådmann i Meløy, Hege Sørlie kjenner seg ikke igjen i kritikken som kommer fra Sandaa og Thorsen. Rådmannen selv mener kommunen fører en ryddig saksgang.

– Jeg synes det er sterke påstander. Vi forholder oss til god forvaltningspraksis og frister. Dette er ikke snakk om skolen i sin helhet, eller oppstart av den, men en ren plansak.

På bakgrunn av styrets siste søknad om et midlertidig bygg ønskes det fra rådmannens side en grundigere prosess.

– Vi har jobbet med styret i forhold til hovedsøknaden som har vært knyttet til et nybygg som de skal ha skole i. Søknaden som kom inn om en midlertidig skole var helt ukjent for meg. Derfor ønsker vi et møte for å diskutere hva som planlegge videre.