Angelica og Lisa var uten mat og drikke i ett døgn – reiseselskapet beklager

18 år gamle Angelica Alme og venninnen har nylig kommet hjem fra en tre uker lang ferie fra øya Kos i Hellas.

Området ble nylig rammet av jordskjelv, noe som førte til store ødeleggelser. Greske myndigheter bekreftet i etterkant av skjelvet at 100 personer ble skadd på den greske ferieøya Kos etter jordskjelvet.

Slutten av Hellas-ferien ble et mareritt for de to 18-åringene. Hotellet de unge kvinnene bodde på var ifølge dem selv ubeboelig etter skjelvet og de manglet penger, mat og vann.

– Under kaoset etter jordskjelvet mistet både jeg og venninnen min veske, penger og bankkort, forteller Alme.

Alt de to hadde igjen var passene som lå på hotellrommet og Almes telefon. De to unge kvinnene ble nødt til å sove utenfor hotellet.

– Vi kontaktet reiseoperatøren og spurte om de kunne hjelpe oss å ta ut penger, eller at vi kunne «vippse» dem slik at vi fikk kjøpt oss mat og drikke, det kunne de ikke hjelpe oss med, sier Alme.

Angelicas mor Renita Alme skriver i et innlegg på Facebook at heller ikke forsikringsselskapet kunne hjelpe, da flyet skulle gå tidlig og at de av naturlige årsaker ikke hadde noe bankkort å overføre pengene til.

De ble oppfordret til å kontakte reiseoperatørens representanter på flyplassen, men skal ha blitt blankt avvist når de ba om hjelp.

Ble ikke trodd

Hun forteller at de opplevde å ikke bli trodd da de fortalte hva de hadde opplevd. Personene de var i kontakt med skal ha ristet på hodet og ikke hjulpet til med verken, mat eller drikke. Da jentene kom ombord i flyet som skulle ta dem tilbake til Norge opplevde de nok en gang å ikke få hjelp.

Slik så det ut like ved der Angelica og venninnen oppholdte seg etter jordskjelvet. Foto: Angelica Alme

– Mamma ringte til TUI for å spørre om vi kunne få noe mat eller drikke på flyet, og at de kunne få til en løsning for betaling. De andre reisende fikk mat og drikke, men vi fikk ikke engang et rundstykke, sier hun.

Ifølge Alme selv, skal turoperatøren ha sagt at de skulle få god service om bord i flyet på bakgrunn av hendelsene, noe også mor Renita Alme kan bekrefte.

Hun legger til at de tidligere har reist med TUI og har opplevd god service fra reiseoperatøren.

Da de unge kvinnene omsider landet på Gardermoen kvelden den 21. juli var de både tørste og sultne, men uten penger kom de ikke langt.

– Det var egentlig ganske flaut. Når du tar deg til å spørre noen om hjelp til mat, eller hjelp til å ta ut penger, så er det veldig ubehagelig å få et nei, sier Alme.

Angelicas mor, Renita Alme skrev dette innlegget på TUIs Facebook side etter det datteren hadde opplevd:

– Forferdelig og beklagelig

Kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren sier til NRK at det er svært beklagelig og forferdelig å høre om jentenes opplevelser.

– Det jeg kan si er at vi har hatt 35 guider som har besøkt samtlige hoteller med våre reisende, for å snakke med gjestene. Det har vært unntakstilstand og vi har forsøkt å gjøre alt vi kan for å ivareta folk best mulig, sier hun.

Nora Aspengren Kommunikasjonsansvarlig i TUI Foto: TUI

Hun vektlegger at det er forferdelig at kvinnene skal ha gått så lenge uten mat og drikke og at dette ikke skal skje, men forteller at TUIs medarbeidere delte ut vannflasker på flyplassen i Kos.

Hun sier at situasjonen også har vært kaospreget og at de ansatte har jobbet i flere døgn for å støtte deres reisende.

– Vi kan bare beklage. Dersom de ønsker reklamasjon må de ta kontakt, sier hun.

Etter at NRK omtalte saken har reiseoperatøren TUI vært i kontakt med Angelicas mor og tilbudt jentene et gavekort på 500 kroner hver som et plaster på såret.