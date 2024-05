Andreas Schjelderup og Jostein Gundersen er tatt ut på A-landslaget

Ståle Solbakken presenterte troppen til privatlandskampene mot Kosovo og Danmark i dag.

Der fant landslagstreneren plass til stortalentet Andreas Schjelderup (19) fra Bodø og Glimt-midtstopper Jostein Gundersen (28).

Førstnevnte har imponert på utlån for FC Nordsjælland denne sesongen. 19-åringen spiller sin siste kamp for laget mot FC København søndag. Så vender han tilbake til Benfica, men først venter A-landslaget for bodøværingen.

– Det er en slags belønning for en veldig god sesong. Han har gjort noen gode prestasjoner i topp seks-sluttspillet, som Nordsjælland er en del av. Dette kan være en boost når han nå skal tilbake til Benfica. Det kan bli tøft nok, det, sa landslagssjef Solbakken på pressekonferansen.

Mens Gundersen har vært bunnsolid i Glimt-forsvaret denne våren. I april ble han kåret til månedens spiller i Eliteserien.

– Vi har lyst til at Jostein skal komme inn og kjenne litt på miljøet, og at vi blir kjent med han. Han er en spiller som har sin store styrke i det som skjer inne i boksen. Han er trygg pasningsspiller, men har mer utfordringer med det som skjer raskt rundt beina hans, sa Solbakken om Gundersen.

Patrick Berg er naturligvis også med i troppen. Kampene spilles henholdsvis 5. og 8. juni.