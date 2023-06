Kong Harald og dronning Sonja gikk onsdag i land i Sømna som en del av sin turné sør i Nordland.

– Dette må være de tre lengste minuttene. To minutter igjen nå.

Det sier kongefamilie-entusiasten Andreas Forbergskog Tanberg mens han titter ned på armbåndsuret.

Det er like før kongeparet går i land i Viksjøen småbåthavn.

I venstre hånd holder Andreas en blomsterbukett. Den skal dronning Sonja få.

15-åringen er ikledd enn marineblå dress og har pyntet seg med spesielle samleobjekter, for anledningen.

– Jeg er nervøs og har sommerfugler i magen. Hele pakken. Jeg tror aldri jeg blir å glemme denne dagen.

Kong Harald og dronning Sonja går i land i Viksjøen småbåthavn i Sømna kommune onsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Med en så entusiastisk kongeekspert i egen kommune, valgte Sømna to 15-åringer som «blomsterbarn».

Andreas Forbergskog Tanberg hadde søkt om å få møte kongeparet, da de skulle ut på sin fylkestur i Nordland.

Denne 17. mai sløyfen er fra 100-årsmarkeringen til Norge i 2005. Denne sløyfen fikk Andreas i julegave av bestemoren sin. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ikke bare ble han plukket ut til å ønske kongeparet velkommen på kaia. Han fikk en kongelig konvolutt i posten med invitasjon til å komme om bord i kongeskipet.

Tanberg har lenge hatt en fascinasjon for den norske kongefamilien. Hjemme har han et helt rom fullt av bilder og suvenirer av og med kongefamilien.

– Jeg har drømt om dette lenge.

Så er øyeblikket der. Han gir blomsterbuketten til dronning Sonja.

Her møter Hedda Sirevaag og Andreas Forbergskog Tanberg, kongeparet. Ordfører i Sømna kommune, Hans Gunnar Holand er også til stede under blomsteroverrekkelsen. Foto: Monica White Martinsen

– Det var fantastisk. Det var en ære å få møte kongen og dronningen personlig. Jeg har gitt dem blomster og tatt dem i hånda.

Vel hjemme tar Tanberg med NRK til sin egen kongestue, som er stappfull av bøker, bilder og gjenstander med kongehistorie.

Og selve kronen på verket er et originalt hefte fra kroningen av kong Haakon og dronning Maud i 1906.

Andreas Forbergskog Tanberg viser stolt frem et originalt hefte fra kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud i 1906. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

På veggen henger det en også samling av tallerkener, deriblant bryllupstallerkenen til dronning Sonja og kong Harald fra 1968.

Spesiell gave til dronningen

Finstasen er fortsatt på, for dagen er ikke ferdig riktig ennå. Andreas Forbergskog Tanberg er også invitert til kongeskipet.

Og da skal han ta med en spesiell gave til dronningen: nemlig vann fra Olavskilden.

I Sømna ligger Sankt Olavs kilde. Det sies at vannet fra kilden skal ha legende virkning.

– Dronning Sonja nevnte i sin tale at da hun var her for 23 år siden, var det ikke vann i Olavskilden.

Kongeparet har alltid hatt en plan om å besøke alle landets 356 kommuner.

Se oversikten over hvilke kommuner kong Harald har besøkt etter årets fylkestur i Nordland

Kartet er basert på Kongehuset sin uoffisielle liste over kommuner som kong Harald og/eller dronning Sonja har besøkt offisielt, eller besøkt i forsvarssammenheng, fra 1958 og frem til i dag.