Andøya Spaceport fikk i dag den etterlengtede lisensen, som gir romhavnen formell status romhavnoperatør med hovedansvar for å utvikle, drifte og sikre trygge operasjoner fra den nye romhavnen på Andøya.

– Denne tillatelsen er en nødvendig forutsetning for å kunne skyte opp satellitter fra Andøya. Jeg er glad for at vi nå har tatt et nytt skritt nærmere første oppskyting, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Fakta om tillatelsen: Dette er første gang en slik tillatelse gis i Norge. Sikkerhet og hensyn til lokalbefolkning og fiskeriene har vært sentrale forhold å vurdere i arbeidet. Tillatelsen innebærer en godkjenning til å drive romhavn etter romloven (lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet). Den er en av flere nødvendige forutsetninger for å kunne skyte opp raketter fra Andøya Spaceport. Tillatelsen regulerer blant annet oppskytingssektor og hvor mange årlige oppskytinger som tillates. Den stiller strenge krav til varsling av oppskyting, internasjonalt, lokalt og til næringer som berøres. Luftfartstilsynet er også romtilsyn og vil følge opp vilkårene i tillatelsen. I tillegg til tillatelsen til Andøya Spaceport må også Isar Aerospace, som eier bærerakettene som skal skytes opp fra Andøya, ha egen tillatelse. Søknad om slik tillatelse er under behandling hos Luftfartstilsynet. Planen er at første oppskyting skal finne sted i løpet av 2024. Dette betyr tillatelsen: Tillatelse gis for fem år om gangen og den gjelder for én oppskytingsrampe

Det tillates inntil 30 oppskytinger per kalenderår

Inntil fire av 30 oppskytinger kan skje om natten, i perioden kl. 23.00–07.00

Det kan skytes opp i en sektor på 280 grader til 360 grader.

Det stilles strenge krav til varsling av oppskyting, internasjonalt, lokalt og til næringer som berøres

Men lisensen er ikke den eneste årsaken til at Norges sjanser for å bli den første nasjonen i Europa til å skyte opp satellitter i rommet.

– Konkurransen står nå mellom Storbritannia, Norge og Sverige. Norge ligger godt an til å vinne dette romkappløpet, sier NRK-journalist og romfartsekspert Hallvard Sandberg.

Mandag skjedde det nemlig noe som gjør at Norge rykker fram i køen.

– Norges argeste konkurrent er rombasen SaxaVord Spaceport på øya Unst på Shetland, som skal skyte opp en tysk rakett. Mandag ble det skutt opp en testrakett. Den gikk veldig dårlig. De skulle teste motorene, og så endte deg med at alt sammen eksploderte.

Sandberg forteller at BBC fanget opp den spektakulære eksplosjonen og påfølgende brannen.

Store flammer og røykskyer kunne sees skyte horisontalt fra bunnen av raketten. Hele strukturen ble deretter oppslukt av brann, melder BBC. Foto: BBC

Kraftig eksplosjon

Det tyske selskapet RFA opplyser til BBC at ingen personer kom til skade i eksplosjonen.

Store flammer og røykskyer kunne sees skyte horisontalt fra bunnen av raketten. Hele strukturen ble deretter oppslukt av brann. Likevel hevder det tyske selskapet at oppskytingsplattformen ikke ble skadet og er sikret, ifølge BBC.

Den opplysningen fester ikke Sandberg helt lit til.

– Det kan se ut som også oppskytingsplattformen har fått betydelige skader. Det kan være dårlig nytt. Det vil kunne ta lang tid å få den reparert, sier Sandberg.

Konkurrerer om å være først

Det er to tyske selskaper som nå forbereder oppskyting av raketter i Europa. Det ene er Rocket Factory Augsburg (RFA) som befinner seg på Shetland.

Det andre er Isar Aerospace, som har varslet at de vil skyte opp en rakett fra Andøya i Norge i løpet av året.

Andøya har allerede skutt opp forskningsraketter og lignende i 60 år. Men ingen har hatt god nok fart til å gå i bane rundt jorden.

Rakettene det er snakk om er store bæreraketter som når verdensrommet og kan ha satellitter som last.

Hittil er det bare USA, Fransk Guyana og Australia som skyter opp slike raketter.

Andøya Space og Andøya Spaceport Foto: Andøya Spaceport Andøya Space tidligere Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt: Et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger.

Andøya Space skyter opp sonderaketter og forskningsballonger på Andøya og Svalbard.

I tillegg til oppskyting av vitenskapelige raketter omfatter virksomheten vitenskapelige ballonger, ubemannede fly, observatoriet Alomar, kunnskapsformidling gjennom Narom og Romskipet Aurora.

Andøya Space Center er på i Oksebåsen på Andøya, 5 km sørvest for Andenes i Andøy kommune i Nordland fylke.

Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom.

Den første raketten fra Andøya het Ferdinand 1, og ble skutt opp 18. august 1962 for å studere den polare inonosfæren.

Andøya Space AS er eid 90 % av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace, et datterselskap i Kongsberg Gruppen ASA. Andøya Spaceport En kommersiell oppskytningsbase for små satellitter som går i bane rundt jorden.

Andøya Spaceport er et heleid datterselskap i konsernet Andøya Space AS. Kilder: Norsk Romsenter, Andøya Space, per april 2023

– De to tyske selskapene har knivet om å være første europeere ut. Det kunne se ut som selskapet som valgte Shetland lå litt foran i løypa. Nå skal man ikke godte seg på andres ulykke, men eksplosjonen mandag gjør at det kan se ut som Norge ligger godt an til å bli først ut, sier Sandberg.

Dette menes med romhavn: En romhavn eller kosmodrom er et sted for oppskyting (eller mottak av) romfartøy.

Det vil de nye rakettene som skal gå fra den nye oppskytingsbasen gjøre. Dermed får Norge sin egen romhavn.

Per nå finnes ingen slik romhavn på europeisk fastland. Den oppskytingsbasen som brukes nå, er blant annet på Fransk Guyana i Sør-Amerika.

Norge jobber nå hardt for å bli først i «romkappløpet», altså å få ferdig basen før for eksempel svenskene.

NRK-journalist og romfartsekspert Hallvard Sandberg. Foto: Karen Sandberg

Tyske gratulasjoner

Det tyske selskapet Isar Aerospace som skal skyte opp på Andøya har ikke lansert noen eksakt dato for sin oppskyting. Men den aktuelle raketten befinner seg allerede på Andøya.

– Vi gratulerer Andøya Spaceport med å ha mottatt operatørlisens for oppskytningsstedet. Denne milepælen gjør det mulig for vårt team hos Isar Aerospace å fortsette med vår ambisiøse plan og snart starte med de siste testene før første testflyvning, sier Alexandre Dalloneau til NRK.

Han er visepresident for oppskytningsoperasjoner i Isar Space.

– Sammen med Andøya Spaceport har vårt team skapt et fantastisk stykke ingeniørkunst, det første oppskytningsstedet for raketter som skal gå i bane rundt jorda på det europeiske kontinentet, fortsetter han.

Ifølge Sandberg holder tyskerne kortene sine tett til brystet. Det kan imidlertid endre seg raskt, tror han.

– Når lisensen fra Næringsdepartementet og det formelle er på plass, står alt av utstyr klart på Andøya. De har sagt at de skal skyte opp i løpet av året.

– Et historisk øyeblikk

Næringsminister Cecilie Myrseth sier at den første satellittoppskytingen fra Andøya blir et historisk øyeblikk for Norge som romnasjon.

– Norge får en kapasitet som få andre land har, og som vil være av stor nytte ikke bare for Norge, men også for våre allierte og samarbeidspartnere i EU og NATO. Jeg har stor tro på at næringslivet i Nord-Norge og resten av landet klarer å utnytte potensialet som ligger i romhavnen, og ser frem til fortsettelsen, sier hun.

Myrseth mener muligheten for Nord-Norge er store.

– Vi har et verdensledende miljø i Norge på romindustri. Det er spredd over hele Nord-Norge. Vi har Andøya, narvik, Tromsø og Svalbard. Dette til sammen gjør oss veldig attraktive som romnasjon. Nå er vi et viktig skritt videre og jeg gleder meg til å følge med på ferden.

Næringsminister Cecilie Myrseth håper Norge blir først i Europa til å skyte raketter opp i bane rundt jorda. – Det har stor betydning for Norge som romnasjon Foto: Aurora Ytreberg Meløe / Aurora Ytreberg Meløe

– Regjeringen har store ambisjoner for Andøya. Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir stadig viktigere i samarbeid med allierte. Andøya Spaceport er viktig for Forsvarets behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Romkappløp

NRK har tidligere fortalt at romkappløpet står mellom Norge, Sverige og Storbritannia.

I november i fjor åpnet Andøya Spaceport sin oppskytningsbase for satellitter.

Andøya Spaceport åpnet 2. november i fjor av kronprins Haakon. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

I dag står den norske romindustrien av rundt 40 store og små selskaper, som selger tjenestene sine over hele verden.

Industrien består av alt fra oppskytning til deler og materiell til satellitter, til det å tjene penger på satellittdata. Samlet omsetning er på rundt 8 milliarder kroner årlig.

Men Andøya er som sagt ikke alene. I desember 2023 fikk SaxaVord Spaceport godkjenning fra de britiske luftfartsmyndighetene til å starte orbitale oppskytninger i år.

I Sverige jobber Esrange Space Center i Kiruna, Sverige, med akkurat det samme.

Svenskene har bygd opp romfartssenteret Esrange Space Center i Kiruna, som ble åpnet av kong Carl Gustaf.

Både Norge og Sverige har skutt sonderaketter i veldig mange år og har en god infrastruktur i bunn. Romfartssenteret Esrange Space Center, som holder til i Kiruna i Sverige. Foto: Mattias Forsberg / SSC

I fjor fortalte NRK om en 300 kilo tung forskningsrakett derfra som kom ut av kurs og styrtet i en fjellside i Målselv i Troms.

Sandberg forteller at svenskene flere ganger har uttalt at de fortsatt er med i konkurransen.

– Det har et flott anlegg, men de har ikke noen raketter, etter hva jeg forstår. De har alt klart, men det er ingen som har sagt at de vil skyte opp en rakett derfra. Da går det dårlig.

Næringsminister Myrseth håper Norge vinner kampen.

– Jeg har et veldig stort konkurranseinstinkt. Men det som er viktig er at miljøet på Andøya, som vi har brukt masse ressurser for å bygge opp, nå også gir resultater. Det tror jeg også Europa og verden kommer til å nyte godt av. Vi er veldig langt framme nå, og jeg gleder meg til å se dette bli skutt opp fra Andøya.