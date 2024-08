Andøya Spaceport klar for verdensrommet: – Kan åpne for romturisme i Norge

Torsdag ga Nærings- og fiskeridepartementet Andøya Spaceport grønt lys til å drifte den nye romhavnen, som åpnet 2. november i fjor.

Dermed er det klart for satellittoppskyting fra Andøya.

Tillatelsen er den første av sitt slag i Norge. Den gis for fem år av gangen og gjelder for en enkeltrampe.

– Det gir Norge en unik posisjon. Romhavnen på Andøya skal brukes til å sende opp satellitter i bane, og det har aldri skjedd fra det europeiske kontinentet tidligere, sier astrofysiker Eirik Newth.

Åpner opp for romturisme

Han er ikke i tvil om at godkjenningen Andøya Spaceport nå har fått, vil få store ringvirkninger.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt selskapet Andøya Spaceport tillatelse til å drifte romhavna. Dermed er det duket for satellittoppskyting fra Andøya. Foto: NORCONSULTS FAGRAPPORT SAMFUNN

– Det vil bety arbeidsplasser og nye teknologimuligheter. Det kommer militær virksomhet. Penger vil strømme inn til landet. Kanskje også romturisme. Folk som reiser for å se på oppskytinger, er en stor ting ute i verden. Så dette her er en spennende mulighet for Norge.

Newth sier at Andøya er spesielt viktig nå fordi Europa ønsker større uavhengighet i romsektoren.

– Dette har europeiske politikere og ESA understreket igjen og igjen. Man ønsker å ha en selvstendig kapasitet som ikke er avhengig av for eksempel amerikanerne. Og da blir Andøya veldig verdifull.

Newth legger til:

– Så kommer selvfølgelig det militære aspektet, som er ekstremt viktig, særlig i forbindelse med utviklingen i Russland. Andøyas beliggenhet har stor strategisk betydning.

Andøya har allerede skutt opp forskningsraketter og lignende i 60 år. Men ingen har hatt god nok fart til å gå i bane rundt jorden. Illustrasjon: Andøya Space / Trond Abrahamsen

Lisensen Andøya Spaceport har fått åpner for 30 oppskytinger i året. Det er strenge krav til varsling om oppskytingene, både internasjonalt og lokalt samt til berørte næringer.

– Må regne med noen eksplosjoner

For det innebærer en viss risiko med raketter. Denne uka gikk det galt på Shetland under en motortest med tilsvarende rakett som skal sendes opp fra Andøya.

Denne uka eksploderte en tysk testrakett ved den britiske rombasen SaxaVord Spaceport på øya Unst på Shetland. Foto: BBC

Det er to tyske selskaper som nå forbereder oppskyting av raketter i Europa. Det ene er Rocket Factory Augsburg (RFA) som befinner seg på Shetland.

Det andre er Isar Aerospace, som har varslet at de vil skyte opp en rakett fra Andøya i Norge i løpet av året.

Rakettene det er snakk om er store bæreraketter som når verdensrommet og kan ha satellitter som last. Andøya Spaceport er klar på at i nybrottsarbeid kan mye skje.

– Den tyske kunden vi har nå tester raketter på samme måter som på Shetland. Ulykker kan skje, og det er jo første gang for oss også, sier Jon Harr, som er operasjonssjef ved Andøya Spaceport.

Astrofysiker Eirik Newth sier slike uhell som på ved den britiske rombasen SaxaVord Spaceport er veldig vanlig i romfarten.

– Som amerikanerne sier, «space is hard». Det er vanskelig å få raketter til å fly første gang. Ingen av de to tyske selskapene som nå tester raketter i Norge og Storbritannia har skutt opp raketter før. Vi må regne med noen eksplosjoner.

Andøya Spaceport fikk torsdag den etterlengtede lisensen, som gir romhavnen formell status romhavnoperatør. Foto: Multiconsult

Newth er ikke så bekymret for uhell.

– Hvis man har vært på Andøya og sett på romhavna, så ser man at den ligger isolert til. Det kommer til å være masse sikkerhetstiltak rundt en slik oppskyting. Så faren for mennesker er veldig liten.

Lang ferd fram mot målet

Andøya har allerede skutt opp forskningsraketter og lignende i 60 år. Men ingen har hatt god nok fart til å gå i bane rundt jorden.

– Romhavnen kan brukes til alt som kunden vil bruke den til. All forskning som krever at man flyr over polene, jordobservasjon, klima, kommunikasjon, nordlysforskning vil Andøya være spesielt velegnet til, sier Eirik Newth. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Nå er de i full gang med å teste raketter i Tyskland før de skal sendes opp forhåpentligvis allerede i høst.

Newth tror det er vel optimistisk.

– ISAR Aerospace er et renommert rakettselskap. De har fått masse penger å støtte og har jobbet lenge med det. Men de har aldri skutt opp en rakett før.

– De sa i vår at de håpet å skyte opp høsten 2024. Så vi får se. Men det kommer helt an på de testene de gjennomfører når de monterer opp raketten. Dersom alt fungerer som det skal, så skyter de opp. Hvis noe må mekkes på, så tar det lengre tid. Jeg tipper til neste år i 2025.

Vil fortsatt lansere i 2024

Lasse Berg, interim daglig leder i Andøya Spaceport, sier dette er en stor dag for dem.

Han står fast ved at Andøya Space vil ha en lansering i løpet av 2024.

– Når tar dere sikte på å skyte opp den første raketten som skal ta satellitter opp i bane fra andøya?

– Det er mange som lurer på det. Den lisensen som vi har fått i dag er en viktig milepæl på veien frem mot første lansering og så gjenstår fremdeles mye godt arbeid her oppe før vi er helt klare, men alle parter her oppe står på og vi jobber for å få en lansering fra Andøya i 2024.

Lasse Berg i Andøya Spaceport. Foto: Forsvaret

Heller ikke Berg mener det er grunn til bekymring selv om det gikk galt i Shetland.

– Mange har fått med seg det som har hendt tidligere denne uken. Da tenker jeg at det er verdt å minne om at det vi gjør på Andøya er et test- og utviklingsløp.

Å teste ut ny teknologi for aller første gang, innebærer å ta høyde for slike hendelser, sier Berg.

– Derfor fokuserer vi på sikkerhet i alle ledd og har et tett samarbeid lokalt på Andøya og beredskapsaktører for å sikre at sikkerheten er ivaretatt når vi etter hvert går i gang med operasjoner nede på spaceporten.