Andøya Space får 365 millioner: – Dette er startskuddet for romvirksomhet 2.0

Norge, Sverige, Skottland og Portugal.

De kjemper alle om å bli hovedsete for satellittoppskyting i Europa. På Andøya har de vært utålmodige. For i romindustrien er det viktig å være tidlig ute.

I dag kom endelig nyheten de har ventet på.

– Vi gir nå klarsignal for etableringen av oppskytingsbasen på Andøya, Andøya Spaceport får til sammen 365 millioner kroner, sier statsminister Erna Solberg.

Nå kan Andøya bli den første basen av sitt slag på europeisk jord.

Hun sier videre at Andøya kan bli et utstillingsvindu for norsk teknologi og en viktig kilde til muligheter for både næringsliv og arbeidstakere både i Nord-Norge, og i resten av landet.

– Andøya Space skal ut å spille i en eksklusiv internasjonal liga, det konkurransen og kvalitetskravene er høye. Etableringen blir ent nytt og spennende kapittel for norsk romnæring. Dette er startskuddet for romvirksomhet 2.0.

Regjeringen gir nå 365 millioner kroner i finansiering til Andøya Spaceport, et datterselskap av Andøya Space.

Behovet deres for å gå i gang er på over 300 millioner kroner. I dag ryddet regjeringen all tvil av banen og sikrer pengene som må til.

For det har vært noen humper i veien, eller meteoritter i oppskytingsfeltet om du vil.

En stor dag å være romfartsdirektør på

– Det er en stor dag å være romfartsdirektør på i dag, sier direktør Odd Roger Enoksen.

Han takker for tilliten fra regjeringen og sier at han er overbevist om at satsingen vil gi ringvirkninger lang utover Andøya og Norges grenser.

Det var en rørt Odd Roger Enoksen som sto på talerstolen ved Norsk romsenter i dag. Foto: kari skeie / nrk

– Vi har en mulighet som nasjon til å ta en rolle som romfartsnasjon i Europa.

Nå er de klare for å gå i gang med byggingen av Andøya Spaceport. De har allerede signert avtaler med to store tyske selskap.

Gir støtte, men under en rekke vilkår

Sommeren 2020 besluttet regjeringen å gi Andøya Space inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya. For at de skulle kunne motta egenkapitalen og statsstøtte, måtte en rekke vilkår være oppfylt.

Allerede i mai 2020 ble champagnekorkene sprettet på Andøya Space, men muligens litt for tidlig.

Andøya Space: Ekspandér faktaboks Andøya Space, tidligere Andøya Space Center, Tidligere Andøya Rakettskytefelt, er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. I tillegg til oppskyting av vitenskapelige raketter omfatter virksomheten vitenskapelige ballonger, ubemannede fly, observatoriet Alomar, kunnskapsformidling gjennom Narom og Romskipet Aurora.

Andøya Space Center satser på å etablere en oppskytingstjeneste for små satellitter som ytterligere vil utvide aktiviteten ved Andøya Space Center.

Andøya Space Center er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 km sørvest for Andenes i Andøy kommune i Nordland fylke. I dag er det om lag 80 ansatte i Oksebåsen.

Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polareatmosfæren i høydeområdet mellom 70 og 2 000 kilometer.

Den første raketten fra Andøya het Ferdinand 1, og ble skutt opp 18. august 1962 for å studere den polare inonosfæren. Les mer.

Etter det NRK erfarer, skal usikkerhet rundt reglene for statsstøtte ha skapt en midlertidig utsettelse av jubelen.

Andøya Spaceport er et datterselskap av Andøya Space og er 90 prosent eid av staten. Kongsberg-gruppen eier de resterende ti.

Et romeventyr

Det er et aldri så lite romeventyr. Første rakettoppskytning fra Andøya fant sted den 18. august 1962, ifølge Andøya Spaces nettsider.

Oppdraget var et samarbeid mellom Norge, Danmark og USA. Nasa støttet oppdraget med radar og telemetri-systemer.

Siden den gang har en oppskytning blitt til flere, både raketter og luftballonger ment for områder svært høyt oppe i atmosfæren.