Mistet kommunens viktigste arbeidsplass og 300 innbyggere – likevel øker boligprisene

– Det var en heftig budrunde. Vi var ganske svette en stund, sier Trine Kristiansen Berg (30).

Hun og samboeren Rikard Waltila Lanesskog (31) står i stua i huset de kjøpte i sommer.

De måtte ut med over 1.3 millioner over takst for boligen. Det hadde de ikke ventet. Særlig i en kommune som har slitt i motbakke de siste årene.

– Det kom inn bud, på bud, på bud. Det hadde vi overhodet ikke trodd.

Bygda de bor i heter Bleik og er særlig kjent for den 2,5 kilometer lange sandstranden som ligger like ved.

– Her er det stor tumleplass og fin utsikt.

Og paret er ikke de eneste som har kjøpt seg bolig i Andøy det siste året.

Litt lenger bort i gata har Anne Mari Norheim og Erling Hilstad. De kjøpte hus i fjor og holder på å totalrenovere den gamle sveitersvillaen.

Paret hadde da bodd flere år i Trondheim, men ønsket en roligere hverdag.

– Det er ikke lett å få tak i bolig i Bleik. Jeg føler at både Andøy og Bleik er litt i vinden. Kanskje det ikke stemmer, det bildet med krise?

Og krisebildet av Andøy har definitivt vært tegnet.

Bleik er en liten bygd i Andøy kommune, særlig kjent for den lange sandstranda som ligger like nedenfor husene og fugleøya Bleiksøya som ligger utenfor. Foto: Kari Skeie

Pilene pekte nedover

I november 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon. Det er kommunens desidert viktigste arbeidsplass og protestene var store.

Ordføreren uttalte da at en femtedel av Andøys innbyggere ville være nødt til å flytte.

En boligeier NRK snakket med hadde forsøkt å selge huset sitt i et halvt år. – Ingen vil kjøpe bolig i Andøy nå, sa hun.

En småbarnsfamilie sa de fryktet at pengene de la i boligen, var tapt.

Siden den gang har enkelte piler pekt nedover. Men langt fra alle.

For selv om nedleggelsen har gitt befolkningsflukt, har boligprisene økt. Også andelen sysselsatte har økt.

Trine Kristiansen Berg og Rikard Waltila Lanesskog er i gang med å pusse opp boligen de kjøpte for over 1 million kroner over takst. Foto: Kari Skeie

Nytt håp

I en fersk boligrapport Kunnskapsparken Bodø har laget for Kunnskapsbanken Nord-Norge, er Andøy undersøkt. For hva skjer med boligmarkedet i kommuner som opplever befolkningsnedgang?

I rapporten står det at:

Boligprisene har steget de siste årene, og nedgang i innbyggertall har blitt kompensert av sysselsettingsvekst og framtidstro

Marius Gundersen og Pamela Santana har bestemt seg for å bli boende i Andøy, også etter at arbeidsplassen deres i Forsvaret legges ned. Her står de foran hjemmet i Andenes som de er i ferd med å pusse opp. Foto: Kari Skeie

Der pekes det på nye satsinger som Andøya Spaceport, The Whale og Andfjord Salmon.

Reiseliv og en grafittfabrikk i Risøyhamn trekkes også fram som positive faktorer.

To som måtte ta valget om å bli boende eller flytte, var Marius Gundersen og Pamela Santana. De jobber begge i Forsvaret i dag.

– Det var selvfølgelig kjedelig når de bestemte seg for å legge ned flystasjonen. Men vi vil benytte oss av alt det andre som skjer her. Da vi tok avgjørelsen om å bli, slo vi oss til ro med det, sier paret. Også de er i ferd med å totalrenovere en bolig de kjøpte i fjor.

– Jeg ser stadig vekk hus som selges over takst. Det er et godt tegn, sier han.

Andøy ligger på helt nord i Nordland. Kommunen har i underkant av 5000 innbyggere. For fire år siden blir forsvarets flystasjon vedtatt nedlagt og flyttet til Evenes. Det var et hardt slag for Andøy. Foto: Kari Skeie

Vekst i nord

Og det er ikke bare i Andøy at boligprisene øker, tross befolkningsnedgang.

I en prognose fra Samfunnsøkonomisk Analyse, kommer alle de tre nordligste fylkene høyt opp på lista over steder med den høyeste forventede prisveksten.

Oslo og Viken troner ikke overraskende på topp med en forventet prisøkning på 18,8 og 14,2 prosent fra 2020-2023.

Deretter kommer Vestfold og Telemark og så Nordland.

– På Vestlandet ventes en relativt sterk konjunkturnedgang på grunn av oljeprisfallet, som trekker ned boligprisene ytterligere der, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Det ble en heftig budrunde da dette huset på Bleik i Andøy ble lagt ut for salg tidlig i sommer. Foto: Kari Skeie

Selv om veksten tilsynelatende ser høy ut, er det ikke så ille for førstegangskjøpere som det kan se ut som.

– Sammenlikner du med lønnsvekst er realprisveksten negativ. Dette til tross for svært lave renter. Om prognosene vår slår til gir det bedre utsikter for førstegangskjøperne mange steder, men unge vil jo gjerne til byene der prisveksten ofte er relativt høy.

Men så er det jo også noen som vil til de mindre stedene. Slik som en liten kommune langt i nord.

– Investeringen er kanskje ikke like sikker som i en by, men vi investerer for å bo her. Kanskje vi barna overta huset når vi blir gamle, sier Norheim foran sveitservillaen som snart skal bli et hjem.