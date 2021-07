Knytter smitte til legekontor: – Må ta høyde for at det er delta-varianten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har Vesterålen slitt med å få kontroll på et større smitteutbrudd.

Tidligere i dag meldte Andøy kommune om to nye smittetilfeller.

Et av disse knyttes til et legekontor på Andenes.

Ifølge kommunen selv var en av de smittede innom legekontoret på Andenes mandag 26. juli og fredag 30. juli.

– Vi må ta høyde for at det kan være delta-varianten de smittede har, siden denne varianten nå er den dominerende i Norge, sier smittevernlege Hedda Mørch i en pressemelding.

Ønsket å unngå en slik situasjon

Andøy kommune ber nå alle som var innom legekontoret på Andenes mandag 26. juli og fredag 30. juli om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.

– Dette gjelder også for dem som er vaksinerte, sier Mørch.

Smittevernlege Hedda Mørch. Foto: Linnft / Andøy kommune

Andøy kommune har foreløpig ikke et endelig antall nærkontakter. Smitteveien er også ukjent. Det jobbes med å kartlegge hvor de har blitt smittet.

– Er det tilfeldigheter, eller en rutinesvikt at koronasyke pasienter tas inn på legekontor?

– Vi skulle ønske vi fanget det opp i forkant og unngikk det. Det er tilfeldigheter som gjør at det ikke ble slik, svarer smittevernlege Hedda Mørch.

Hun forklarer videre at hun ikke kan gå i detalj på grunn av taushetsplikt ovenfor pasienten.

– Det har vært rutiner under hele pandemien for at koronasyke pasienter skal undersøkes på eget sted. Ikke på legekontoret. Her har det ikke vært mistanke om koronasmitte i forkant av besøket hos legekontoret.

– Vedkommende hadde altså ikke symptomer?

– Det kan jeg ikke svare på. Det blir for detaljert om den personen.

Kontakter alle pasientene

De to smittede er satt i hjemmeisolasjon og nærkontakter er satt i karantene.

Hedda Mørch sier smittesporingsarbeidet pågår for fullt – og at de selv tar kontakt med alle som har hatt legetime ved kontoret.

– Vi kontakter alle pasienter som har vært på timer på legekontoret i samme tidsperiode. Vi ber også de som har vært innom legekontoret, men som ikke har hatt time om å kontakte oss og være oppmerksomme på symptomer.

– Er du bekymret for at dette sprer seg videre?

– Ja. Vi har et pågående utbrudd i Vesterålen, og nå får vi også positive tester i Andøy. Vi vet foreløpig ikke smitteveien, og det er en av tingene vi må få kartlagt. Jeg vil oppfordre alle som har symptomer om å ta kontakt så fort som mulig.

For en uke siden vedtok kommuneoverlegen besøksforbud ved sykehjem og omsorgsboliger i Andøy.

Vedtaket gikk imidlertid ut ved midnatt.

– Det er smitterisiko i nærmiljøet. Derfor anbefaler kommuneoverlegen besøkende å være svært forsiktige. Utsett besøk dersom mulig, og kom færrest mulig på besøk, sier kommuneoverlege Astrid B. Holm.