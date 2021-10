– Du skal ikke så fryktelig langt ned før du finner snø, sier vakthavende statsmeteorolog, Penille Borander.

Onsdag våknet deler av Norge opp med snø over fjellovergangene, og spesielt i de nordligste fylkene har snøen lagt seg ned mot 400 meter, og ned mot 200 meter i Troms og Finnmark.

– Vi ser jo at det typisk er Bjørnfjell og Kvænangsfjellet hvor det har vært mest snø, men ikke så mye på E6 over Saltfjellet. Nå skal nedbøren gradvis avta i dag, mens det fortsetter med litt bygevær over Troms og Finnmark.

Ljøsenhammarn 451 meter over havet på fylkesvei 812 i Misvær fra klokken 10, onsdag. Foto: Statens vegvesen

Etter varme kommer kulde

Det neste døgnet vil det komme et lavtrykk over hele landet som fører til varmere vær, men det varer ikke lenge.

– Som jeg har skjønt det er det siste dag i morgen som sommerdekksesong i nord, og det vitner været som kommer om. Det er helt klart nødvendig å bytte til vinterdekk hvis du skal opp i fjellet, men inn mot helgen blir det også minusgrader i lavlandet lengst nord.

Lavtrykket kommer utover ettermiddagen onsdag, og varer fram til omtrentlig samme tid på torsdagen, ifølge meteorologen.

Blant annet vil regnet gi en klissvåt dag på deler av Vestlandet og økt jordskredfare for Nordvestlandet.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Pernille Borander. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

Regnet markerer slutten på gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge.

Men kort tid etterpå, vil temperaturene synke igjen, og det vil føre til nye tilfeller av snø. Og ikke bare i Nord-Norge.

– På torsdag kveld synker temperaturene i sør, og samtidig synker snøgrensen fra 1600 meter ned til rundt 600 meter på fredagen, flere steder. Det er helt klart at det vil gjelde det samme i Sør-Norge, at nå er straks vinterdekksesongen i gang.

Beiarfjellet like over klokken 10, onsdag, rundt 600 meter over havet. Foto: Statens Vegvesen

Enda kaldere i nord

Helgen i Nord-Norge blir den samme, men med større sannsynlighet for kaldt vær i lavlandet.

– Inn mot helgen blir det fort minusgrader i lavlandet lengst nord, og allerede på torsdag kommer nordavinden tilbake igjen. Så det er bare å følge ekstra godt med på værvarselet i tiden fremover, sier Borander.

Statens vegvesen har også gått ut med en klar anbefaling om å ha riktige dekk når du skal opp i høyden.

– La bilen stå om du blir overrasket av snøen, og kjør etter forholdene, avslutter meteorologen.