Anbefaler å kutte fangsten av kysttorsk i Nord-Norge med 40 prosent

Havforskerne har kartlagt fiske, oppdrett og industri på gytefelt fra Indre Tana til Ålesund – og anbefaler tiltak for å kutte i fisket lokalt.

Det melder Havforskningsinstituttet.

– I vårt kvoteråd anbefaler vi at fangsten av kysttorsk i Nord-Norge kuttes med 40 prosent. Siden det fiskes mye kysttorsk i Kvænangen, vil mindre fiske her gagne hele bestanden, sier Johanna Fall.

Noen områder har i lang tid vært utsatt for utslipp fra industrivirksomhet, for eksempel gytefeltet Hemnes i Ranfjorden i Nordland.

Andre områder med gytefelt for kysttorsk er Rombaken i Ofotfjorden, Hopen, Mørsvikbotn, Nordfolda, Øst av Sandvik, Nordfjorden-Beiarkjeften i Bodø, Bjærangsfjorden i Meløy, Grytøya, Vikafjorden, Vandve-Dønna.

– Vi har kartlagt fiske og andre menneskelige aktiviteter nær gytefelt for kysttorsk, sier forsker Johanna Fall ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Målet har vært å identifisere områder som kan egne seg som verneområder. Vi gir råd om hvor man bør redusere fisket eller begrense andre typer aktiviteter der hvor vi mener det er nødvendig.

– Når man verner et gytefelt bør man stoppe alt fiske. Også turist- og fritidsfiske. Det er spesielt viktig sør for Vestfjorden i Nordland. Uttaket fra turist- og fritidsfiske gjerne kan være vel så stort som uttaket til kommersielt fiskeri i disse områdene, sier havforskeren.

– Vi finner også at det er mye fiskeoppdrett i en del av disse områdene. Derfor mener vi det er viktig at forvaltningen ser det store bildet og bruker føre-var-prinsippet når det søkes om å øke produksjonen nær et gytefelt.