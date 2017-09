AN og NRK sender valgdebatt direkte

11. september går det norske folk til valgurnene for å bestemme hvem som skal lede landet de neste fire årene.

Enten du har bestemt deg eller ikke, kan det være nyttig å klikke seg inn på AN.no eller nrk.no/nordland onsdag klokken 19.30. Da samles nemlig førstekandidatene fra de ni største partiene til debatt i Stormen bibliotek.

Gjentar samsending

Avisa Nordland og NRK Nordland har samsending og sender hele debatten direkte.

– Dette er den store debatten for Nordland i år, og jeg anbefaler folk å se sendingen, sier fungerende redaksjonssjef i NRK Nordland, Adrian Dahl Johansen.

Han sier det er viktig for kanalen å få til et debattmøte, ikke i minst i samarbeid med Avisa Nordland. Derfor blir det ny samsending, på samme måte som før kommunevalget i 2015.

– Vi er eneste medie som dekker hele fylket, har et særskilt ansvar for å dekke en slik debatt, sier Dahl Johansen.

I Avisa Nordland ønsker man også å legge til rette for debatt.

– Det er ett av våre viktigste oppdrag. Når vi kan slå oss sammen med NRK, gir det en samlet kraft som ingen av oss kan stå for alene i det daglige, sier redaktør Børje Klæboe Eidissen.

Gjennom sommeren har avisa presentert aktuelle kandidater på nett og papir. I tillegg har leserne de siste ukene kunnet se flere partidueller på nett-TV.

– Men når debatten blir så stor med ni partier til stede, er det fint å gjøre det sammen med NRK. Både på det faglige og praktiske, sier Klæboe Eidissen.

Debatten deles inn med tre tema:

1. Skattedebatten. Skattekutt eller skatteøkning?

2. Forsvarsdebatten i nord, budsjett, forsvarsplan og da spesielt nedleggelse av Andøya.

3. Arbeidsledighet/fraflytting. Hvordan skal vi holde på ungdommen i fylket? Hvordan skape attraktive arbeidsplasser?

Ole Marius Rørstad (28) skal lede debatten i Stormen. Foto: Kjetil Rakkenes Anda / Avisa Nordland

Håper på temperatur

Debatten ledes av NRKs Ole Marius Rørstad. I tillegg skal Stein Sneve og Eivind Undrum Jacobsen fra de to redaksjonene kommentere.

– Jeg gleder meg stort, og håper på høy temperatur og friskt ordskifte, sier Rørstad, som leder sin første politiske debatt.

Dersom velgere fortsatt ikke har bestemt seg, kan debatten være midt i blinken.

– Målet er at folk blir klokere etter å ha sett på dette. Vi ønsker å tydeliggjøre hva partiene mener og hvem som mener hva. Får vi det til, skal vi være fornøyd, sier NRK-reporteren.

Publikum kan delta ved å sende inn spørsmål via kommentarfeltet på NRKs live-sending på Facebook. Det åpnes ikke for spørsmål fra salen, så den eneste måten å få svar, er altså å bruke digitale verktøy.

Debatten er gratis og avholdes i Stormen bibliotek, onsdag 19:30.

– For to år siden kom det veldig mye publikum. Se det gjerne på nett, men kom gjerne til Stormen også for å overvære debatten, avslutter Eidissen.