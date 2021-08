Krever svar av Høie etter ambulanse-opprør: – Fare for liv og helse

Nylig skrev NRK om ambulansetjenesten i Steigen, hvor 6 av 10 sier opp jobben i protest mot at de må gå tilbake til å ha hjemmevakt.

Under pandemien ble beredskapen ved Nordlandssykehuset styrket. Da fikk ambulansepersonellet jobbe på stasjon sammen.

Nå sendes de hjem igjen mot sin vilje. Noe de mener er uforsvarlig.

Det har skapt sterke politiske reaksjoner. Flere topp-politikere i Nordland krever nå svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie på Stortinget.

Krever svar fra Høie

Stortingspolitiker Willfred Nordlund (Sp), var først ute med å stille spørsmål til ministeren.

«Er statsråden enig i vurderingen fra ambulansepersonalet i Steigen om at situasjonen de er satt i er uforsvarlig, og at det kan gå utover liv og helse?»

FØRST UT MED SPØRSMÅL: Senterpartiets Willfred Nordlund. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Også stortingsrepresentant for Nordland, Mona Fagerås (SV), har stilt Bent Høie til veggs i Stortinget.

«Mener ministeren det er forsvarlig å gå tilbake til hjemmevakt i ambulansetjenesten i Steigen og vil krav til responstid ikke bli problematisk å innfri?»

HANDLER OM TRYGGHET: Mona Fagerås representerer SV på Stortinget. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Jeg har stilt et spørsmål til Bent Høie, så han er nødt til å kommentere denne saken. Jeg skjønner godt at de som jobber i ambulansetjenesten i Steigen, blir forbannet. For dette handler om trygghet ute i distriktene, sier Fagerås.

Dagfinn Olsen, førstekandidat i Frp Nordland, har gitt beskjed til sine kolleger på tinget om å følge opp.

– Dette er en sak som bør løses rimelig snart. Helseministeren bør gå ut og faktisk instruere Helse Nord til å få på plass en ordning, sier Olsen.

Også Arbeiderpartiets Mona Nilsen, har uttalt seg kritisk om regjeringen.

Får kritikk fra Fagforeningen

Mette Nord er leder av Fagforbundet, som blant annet organiserer mange av de rammede ambulansearbeiderne.

PEKER PÅ SIKKERHETEN: Mette Nord som er leder av Fagforbundet. Foto: Gorm Kallestad

Nå krever også hun at Bent Høie rydder opp.

– Sikkerheten til menneskene ute i distriktet må settes først. Vi kan ikke gå tilbake til hvilende vakter hjemme slik det var før pandemien. Det er helt tydelig at en slik bemanning betyr fare for liv og helse for innbyggere ute i distriktet.

Hun mener pengene må på bordet.

– Nå må det komme nok penger til helseforetakene slik at de kan gi et forsvarlig tilbud til de som trenger hjelp, også i distriktet.

Rammer nordlendinger spesielt

Også lederen i Ambulanseforbundet Delta, Olav Ytre, mener politikerne må rydde opp.

Han er klar på at ordningen med hjemmevakt er svært utdatert. Det er kun i Nord-Norge ordningen fortsatt praktiseres, ifølge Ytre.

– Det er veldig rart at de skal nedprioritere det nordnorske folket i å få livsviktig hjelp. Det går rett og slett på sikkerheten til befolkningen i Steigen.

Olav Ytre har tidligere besøkt over 80 kommuner i Norge for å måle responstiden til ambulansetjenesten. Det var i 2018.

Steigen kommune var en av kommunene som ikke klarte å opprettholde anbefalt responstid på 25 minutter. I snitt lå responstiden i Steigen på hele 44 minutter.

– Hjerneslag, hjerneblødning, hjertestans. Når du ikke får profesjonell hjelp i tide, kan du selv tenke deg utfallet.

Høie vil svare Stortinget først

Presseansvarlig Elisabeth Johansen i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser at Bent Høie ikke vil gi en kommentar til NRK før han har svart på spørsmålene i Stortinget.

– Dette er standard prosedyre, opplyser Johansen.

Å svare på politikernes spørsmål kan ta opptil fem virkedager.

– Høie har fått et skriftlig spørsmål om saken, og ønsker å svare Stortinget før han svarer media. For ytterligere kommentar viser vi til Helse Nord.

Helse Nord i sin tur sier de ikke har noe med saken å gjøre og henviser videre til Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset har valgt å ikke kommentere saken ytterligere, til tross for gjentatte henvendelser. De viser til sine tidligere kommentarer i saken.

Blant annet har de tidligere uttalt at de ser etter nye ansatte.

– Vi vil iverksette et aktivt rekrutteringsarbeid for området Steigen og Hamarøy. Dette for å rekruttere nye ansatte til tjenesten i området som helhet.