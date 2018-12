Ambulansepersonell skjønte ikke hvor de skulle kjøre: – Vil ha hjelp så raskt som mulig

Tidligere fortalte NRK at det ikke finnes gateadresser i Rødøy kommune, og at det kan føre til at ambulansepersonell ikke kommer frem til akutt syke i tide.

– Det skjer fra tid til annen, sa ambulansearbeider Knut Erik Haugen til NRK.

En som opplevde utfordringen manglende gateadresser fører med seg er Bente Elveland fra Stjørdal. Hun har feriehus på Rødøy og en sommer for noen år siden skjedde det verst tenkelige.

– Moren min kom inn til oss midt på natten og sa at hun ikke fikk puste. Vi var ikke sikre på hva det var, så jeg ringte etter legehjelp. Mamma er ikke i stand til å komme seg til legebåten, så jeg må forklare hvor vi skal hentes, sier hun.

Det skulle vise seg at ikke var så enkelt som hun trodde.

Bente Elveland opplevde at ambulansen brukte lang tid til feriehuset på Rødøya fordi den ikke har et husnummer. Foto: Privat

– De som sitter på 113 har ikke lokalkjennskap til øyen, og da går det ikke an å beskrive hvor man er heller.

Elveland oppga til slutt gårds- og bruksnummer på huset og fikk til slutt den hjelpen hun trengte. Hun forteller at alt gikk bra med moren, men at hun er redd for hva som kan skje om det oppstår situasjoner hvor det haster med øyeblikkelig hjelp.

– Vil korte ned tiden så mye som mulig

– Hvis det hadde vært veldig akutt og mer alvorlig så hadde jeg blitt veldig stressa av den situasjonen. Når det handler om liv vil man jo korte ned tiden så mye som mulig, sier hun.

– Men dette virker jo veldig dramatisk, hvis moren din ikke får luft?

– Ja, vi ønska jo å få legehjelp så fort som mulig, for vi visste ikke helt hva det var. Jeg følte ikke at det sto om livet, men dette skjedde på natta og når du søker hjelp så sent ønsker du hjelp så fort som mulig, sier Elveland.

Ordføreren i kommunen, Olav Terje Hoff sier til NRK at han ikke har hørt at innbyggerne har hatt problemer med å få helsehjelp på grunn av manglende husnummer.

– Jeg har hørt at noen sliter med å bestille varer på nett, men aldri at noen ikke har fått helsehjelp.

Ordfører i Rødøy Olav Terje Hoff lover husnummer på husene i kommunen i løpet av neste år. Foto: Øystein Nygård / NRK

Ønsker husnummer

Elveland vil gjerne at hjelpen skal komme raskere frem neste gang det oppstår en nødssituasjon, og tror husnummer kunne være til god hjelp for dem som sitter i andre enden av telefonen.

– Først skal du ringe til 113, og så skal de igjen beskrive det du forteller videre til ambulansepersonellet. Det gjør det enda vanskeligere og det er stor sjanse for å kjøre feil.

– Det er ikke noen stor sak å få til gateadresse og noen husnummer der, sier hun til slutt.

Ordføreren bekrefter også til NRK at det kommer husnummer i løpet av neste år.

– Det har vært på planen i rundt et år, men har vært nedprioritert. I løpet av 2019 vil det være på plass, forsikrer han.