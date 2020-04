Det blir trangt når smitteteamet og pasienten skal få plass ombord i luftambulansens helikopter. Og de vanlige flyene deres er for små for smittevernkuvøsene.

For uten om landets redningshelikoptre er det kun tjenestens to største helikoptre som har plass til en slik type transport. Det forteller Øystein Juell som er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.

Men på kort tid har de nå en ny og unik beredskap på plass.

I ett av Widerøes Dash-8, som vanligvis frakter passasjerer, er de fleste setene nå tatt ut. Setene er byttet ut med to smittekuvøser.

8. april skrev flyselskapet kontrakt med Luftambulansetjenesten HF.

Allerede 1. mai kan flyet være klart til å frakte koronasmittede pasienter i de to smittekuvøsene, og på den måten styrke luftambulanseberedskapen.

Ble nødt til å øke kapasiteten

Luftambulansetjenesten HF hadde ikke planer for hvordan de skulle frakte koronasmittede paisenter i kuvøser.

– Smittetransporten som vi ser i dag har ikke vært aktuell de siste årene. Vi jobber nå for å øke kapasiteten, sier Juell.

Direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell sier at de ikke var forberedt på dagens situasjon Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han påpeker likevel at beredskapen før koronapandemien brøt ut har vært på plass.

– Den første pasienttransporten ble gjennomført med SeaKing ifra Bodø. Så det har vært en beredskap på plass. De to største ambulansehelikoptrene er store nok, men det blir trangt om bord, sier Juell.

Som følge av koronapandemien har Luftambulansetjenesten HF økt beredskapen med innleide helikoptre, i tillegg til Widerøe-flyet.

Seksjonslege i Luftambulansen i Bodø, Trond Elden er godt fornøyd med det nye flyet.

– Dette ser veldig bra ut, og vi er veldig fornøyd med at Widerøe har vært så fleksible. Vi jobber for å finne gode løsninger som er akseptable for Widerøe, og samtidig slik at vi får best mulige arbeidsforhold rundt pasientene, sier han.

Seksjonsoverlege i Luftambulansen, Trond Elden sier at flyet gir god kapasitet og beredskap for hele landet Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Med to kuvøser kan to pasienter fraktes på samme tid. Det er en god resurs og noe som vil spe på tilgjengeligheten til Luftambulansen, mener Elden.

– På denne måten har vi god kapasitet og god beredskap til å frakte pasienter både internt i landsdelen, inkludert Svalbard, men også rundt om i Norge hvis behovet melder seg.

Slik ser det ut inne i Widerøes Dash-8 etter at smittekuvøsene kom på plass. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

En omfattende jobb

Widerøe-flyet skal ha base i Bodø, og skal kunne lande på alle flyplassene som Widerøe betjener til vanlig.

Selv om mye er gjort på kort tid, er det fortsatt litt som gjenstår. Men operasjonen har likevel tatt kortere tid enn normalt.

– Dette er en operasjon som normalt ville tatt et halvt år å få gjennomført, med planlegging og å få godkjent alle endringene som må gjøres, sier Øystein Moe i Widerøe.

Slike endringer skal godkjennes både av flyfabrikanten og Luftfartstilsynet.

– Tross mange arbeidstimer blir problemene relativt små i møte med positive operatører som er villige til å bidra, sier Juell.

Som de fleste andre flyselskaper opplever Widerøe nå nedgang i antall reisende, og har derfor permittert sine piloter i 40 prosent.

– Denne bestillingen er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag, og det er viktig for oss å bidra når helsevesenet ber om det. Det sa Silje Brandvoll i Widerøe til NRK da kontrakten mellom selskapet og Luftambulansetjenesten ble kjent.