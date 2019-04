Ambulansefly-striden fortsatt ikke løst – pilotopplæringen blir forsinket

Babcock tar over driften av ambulanseflyene 1. juli og da må alt være i boks.

Flygerne jobber i Lufttransport, som til nå har hatt ansvaret for tjenesten, derfor kan de heller ikke beordres til å møte på kurs.

– Treningen er midlertidig stoppet fordi vi og pilotene mener det er satt altfor lite tid til opplæringen, sa forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen til NRK tidligere denne uken.

I januar sendte pilotene en bekymringsmelding til Luftfartstilsynet. Ifølge Flygerforbundet har Luftfartstilsynet vært til stede i drøyt 50 timer ved opplæringen da kursene startet. Tilsynet ba Babcock endre noen deler av kurset, men konklusjonen utover dette var at kvaliteten på opplæringen var god nok.

Mener det er satt av for lite tid

Flygerforbundet mener dette tilsynet fra Luftfartstilsynet ikke sier noe om avviklingen av resten av kurset, og at flygerne uansett vil få for liten tid til å lære det de skal.

Flyet de skal lære seg er Beechcraft King Air 250 – en ny og oppgradert modell av dagens ambulansefly. I tillegg skal nye rutiner og prosedyrer på plass.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener tiden som er satt av til opplæring på de nye ambulanseflyene er for liten. Foto: Norsk Flygerforbund

– Det er for liten tid til å trene alt som skal trenes ved overgangen til en flytype, som er en annen modell, samt overgangen til en ny operatør. Det er for liten tid, og da må man se på og skape tiden for å trene på det man skal, sier Carlsen.

– Taper man ikke viktig tid for denne opplæringen som er så viktig?

– Jo, men samtidig er det viktig at opplæringen er slik den skal også. Det er klart at man taper tid og det er uheldig, sier han.

Carlsen presiserer at det ikke skal råde noen tvil om at de ønsker å komme i gang igjen så raskt som mulig.

Babcock: – Har lagt opp opplæringen etter retningslinjene

Pilotene droppet å møte på trening sist mandag. Norsk Flygerforbund og Babcock skal møtes til uken. Treningen blir uansett forsinket med minst to uker.

– Hver pilot har så langt fått sju dager for å lære seg de nye flytypene, rutiner og prosedyrer i nytt flyselskap. Er det nok?

Flyoperativ ansvarlig Hans Skog-Andersen Foto: Halldor Asvall / NRK

– Vi har lagt opp etter de bestemmelsene og kravene som finnes, både fra fabrikant, i ASA-regelverket og i det som Luftfartstilsynet har godkjent overfor oss. Det er alltid slik at vi ønsker å gi mer trening ved individuelle behov. Hver enkelt pilot blir fulgt nøye opp av våre erfarne instruktører, sier flyoperativ ansvarlig i Babcock, Hans Skog Andersen.

Babcocks nye modell heter Beechcraft King Air 250, og avløser Lufttransports Beechcraft King Air 200. I tillegg vil Babcock supplere med et jetfly av typen Cessna Citiation Latitude. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Pasientene kan føle seg trygge

Babcock opplyser til NRK at treningen tidligst kan komme i gang igjen fra den 15. april, men at de samtidig planlegger å kurse piloter i påsken.

– Vi skal møtes på mandag, sette oss ned og diskutere de tilbakemeldingene vi har fått fra pilotene, sier Skog-Andersen.

– Flyambulansen er en livsviktig tjeneste, kan pasientene som trenger hjelp føle seg trygge på at pilotene får nok opplæring?

– De kan føle seg veldig trygge på dét. Babcock Scandinavian Air Ambulance har god erfaring fra lignende tjenester. Vi er et stort flyselskap med mye ressurser og vi kommer til å være klar den 1. juli for å gi en trygg og god tjeneste.