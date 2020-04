Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ytterst på Helgelandskysten i Nordland ligger øya Myken, drøye tre mil fra fastlandet.

Hvor mange som bor på øya varierer, men det bikker aldri flere enn 13. Blant dem er Roar Larsen og Trude Tokle som sammen har en sønn.

Nylig ble de tre veldig syke. Så syke at de fryktet det kunne være koronavirus.

– Det er et lite og sårbart samfunn, så vi ville gjerne få testa oss, forteller faren, Roar Larsen.

Men på grunn av store avstander ville familien brukt totalt 17 timer dersom de skulle reist for å teste seg.

Turen ville også innebære en smittefare dersom det skulle vise seg at noen faktisk var smittet, og de kviet seg for en eventuell reise.

Roar Larsen og Trude Tokle driver et destilleri på Myken, der de akkurat har kommet i gang med årets sommergin. Foto: Bente Johansen / NRK

To av tre ble friske etter noen uker, men mor i huset forble syk.

– Jeg ville ikke ta hurtigbåten for å teste meg, for jeg ville jo ikke risikere å smitte andre, forteller Trude Tokle.

Da tok legen saken i egne hender.

Fikk legen på døra

Om bord i en av Nordlandssykehusets ambulansebåter, kom det nemlig en lege til den lille øya. Ens ærend for å teste moren i familien.

I en video som redningsselskapet har lagt ut på Facebook skriver de at dette viser hvor utfordrende koronatesting kan være noen steder i landet.

Testingen fant sted forrige lørdag, og sist onsdag kom beskjeden om at testen var negativ.

Familien har uttrykt stor takknemlighet for beredskapen som ambulansebåtene langs kysten har vist i denne tida.

Antallet fastboende på den lille øya ytterst på Helgelandskysten varierer fra mellom ti og 13. Foto: Roar Larsen

– Utsikt til å dø for

Dagene etter isolasjonen har vært travle, og familien har fått av gårde første leveranse til Vinmonopolet.

Å være i isolasjon legger ikke Roar Larsen skjul på at var kjedelig. Men han legger til at når det først skulle skje, så er det helt klart verre steder å havne i isolasjon.

Isolatet deres har nemlig ikke den aller verste utsikten. Særlig ikke nå når sola er tilbake i nord.

– Det er jo utsikt til å dø for her. Vi er helt ytterst på Helgeland, så utenfor her finnes det ingenting annet enn Grønland langt i det fjerne.

Å skaffe seg nødvendig matvarer og lignende skulle heller ikke vise seg å være et problem, til tross for at det kun er 12 som bor på øya.

– Det er heldigvis 12 fornuftige folk som bor her, så det var mange som ville hjelpe til. Hver dag stod det en ny pose med matvarer utenfor døra vår, forteller han.