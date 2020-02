Ambulanse under utrykning kjørte av veien og veltet

Det var under utrykning til en trafikkulykke på fylkesvei 17 på Tjøtta i Alstahaug at sjåføren mistet kontrollen over bilen og kjørte av veien i en sving på Søvik.

Ambulansen med to personer havnet i grøfta og veltet.

Det er 70- sone på stedet og vitner forteller til NRK at det var svært glatt på stedet.

– Politiet har vært på stedet og de to personene var uskadde, opplyser operasjonsleder Kenneth Magnussen ved Nordland politidistrikt.

Kvinne til sykehus

VELTET: Ambulansen ligger på siden i en sving ved skolen på Søvik. Foto: 03030-tipser

AMK Helgeland måtte sende en ny ambulanse til Tjøtta, hvor en kvinne var lettere skadd i en trafikkulykke.

Også dette var en utforkjøring. Kvinnen i bilen hadde smerter i ryggen, og ble tatt med til sykehuset i Sandnessjøen med den nye ambulansen.

– Ambulansen ligger på siden, og det må nok rekvireres bilberger for å få opp bilen.

Materielle skader

Ifølge kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset gikk det bra med de som var i ambulansen.

– Det er materielle skader på ambulansen, men hvor store skader vet vi ikke ennå. Det kom en annen ambulanse for å hente pasienten, sier Bratt til NRK.

– De som var i ambulansen sa at det var veldig glatt på stedet.