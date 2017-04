Ambulanse kjørte utfor

Tidligere i dag skled en ambulanse av veien like sør for Kolvereid i Nærøy i Nord-Trøndelag, ikke langt fra fylkesgrensa. Det var kun personell i bilen, og ingen kom til skade. – Det er et grusomt føre i dag, sier Bjørnar Solvoll, som kjører melkebil på strekningen.