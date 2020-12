📸. Hele livet har hun drømt om å stå foran kamera.

I begynnelsen var det kun bilder på Instagram. Da hun la ut det første bildet kun iført undertøy ble det spørsmål.

Lite visste hun om at det var nettopp Instagram-bildene som skulle gi farten hun trengte. Herfra har det bare gått oppover.

For på forsida av desember-utgaven av australsk Playboy står ei 22 år gammel ung kvinne fra Mo i Rana.

Amalie Olufsen har bare de to siste årene gått fra å være ei relativt anonym ung kvinne til å være på forsiden av noen av verdens største magasin for menn. Playboy og FHM.

I kjølvannet av #metoo mener hun det har blitt en mye større aksept for det hun driver med.

– Det har blitt mye mer aksept for at jenter og gutter kan gjøre det de føler seg komfortable med uten å bli satt i en kategori. jeg kjemper veldig for det, at du kan få lov til å vise at du er stolt av kroppen din uten at det er porno.

Og bildet på forsida av desember-utgaven av australske Playboy, er fra Olufsens hjemby Mo i Rana.

Lillian Müller: – Ikke stuereint, men elegant og flott

Lillian Müller er både internasjonalt og nasjonalt kjent som «playmate of the year» med flest forsidebilder i Playboy gjennom tidene

Selv sier hun at hun har svært lite negative opplevelser helt siden hun startet Playboy-karrieren på 70-tallet.

Playboy-legenden er enig med Olufsen om at magasinet ikke handler om pornografi.

– Jeg har aldri gjort porno verken på film eller i blad. Playboy er i en klasse for seg selv. Det er er ansett som verdens topp «coffee table» magazine for menn gjennom tidene, sier Müller til NRK.

Lillian Müller forteller at hun alltid har hatt et nært forhold til Playboy-grunnlegger Hugh Hefner som gikk bort i 2017. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Er det stuerent?

– Nei, stuerent er det ikke, men det har alltid vært et veldig elegant og flott blad.

«Playboy-dronningen» og skuespilleren Müller ønsker Amalie Olufsen lykke til på ferden.

– Jeg ønsker henne lykke til, og så håper jeg at Playboy i USA starter opp med papirutgaven igjen. Det hadde vært mer gøy med forsidebilder i papir, sier hun.

Kjemper for brystvortene

Det er bikini- og undertøysbilder hun brenner for.

– Jeg hadde ikke sagt noe til noen, jeg bare gjorde det. Det ble veldig mange spørsmål om hva jeg holdt på med, forteller Amalie Olufsen.

Drømmen er å bli internasjonal modell og kanskje få noen skuespillerroller. Kropp er viktig, synes hun:

– Jeg er veldig på å vise at jeg er stolt over kroppen min og står for at folk skal få gjøre hva de vil. Jeg er også på den siden at jeg mener at jenter skal få lov til å vise nipples, men det er jo ikke lov på Insta.

Og bildene til en av de kommende utgavene av amerikanske Playboy er allerede i boks.

– Gjør ikke dette for å skape kroppspress

Mange spør om hun har operert seg og om hun tenker over kroppspress. På det området har hun et tydelig budskap.

– Alle kropper er like mye verdt. Jeg gjør ikke dette for å skape kroppspress, det er den motsatte meldinga av hva jeg vil ut med.

Dickpics

Selv om hun i det store og hele sier hun har vært heldig med tilbakemeldinger og kommentarer, møter hun også fordommer.

– Jeg vet at folk har fordommer mot Playboy og tror det er porno. Det er ikke det i det hele tatt.

«Dickpics». Mange unge kvinner vet hva betyr. Når en ung modell stiller opp særdeles lettkledd i noen av verdens største mannfolkbladet og på Insta skulle man kanskje tro det ble mange?

Eller?

– Det er mange som får dickpics og ekle kommentarer. Jeg har vært ekstremt heldig. Det er nesten ikke til å tro. Jeg får bare bilder av blomster, hunder og fine kommentarer.