Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12 torsdag formiddag. Det ble raskt klart at det dreide seg om en alvorlig trafikkulykke. Ulykkesstedet er omtrent 71 kilometer, eller en drøy time kjøring vest for Mo i Rana.

Politiet ber folk om å holde avstand for nødvendige helse- og sikkerhetstiltak. En personbil og et vogntog er involvert i ulykken.

Det ble gitt livreddende førstehjelp til én person på stedet. Vogntoget som er involvert i ulykken befant seg delvis under vann.

Politiet meldte om at de skulle sende ned dykkere for å undersøke om det kan være flere personer inne i – eller ved kjøretøyet. Redningsselskapet opplyser at redningsskøyte er i området.

– Vårt hovedfokus er å berge liv, dernest ivareta de som var involvert i ulykken, samt pårørende. Deretter vil politiet skaffe seg en oversikt over hendelsesforløpet. Vi har polititeknikere på vei til området og veien er foreløpig stengt for trafikk, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i en pressemelding tidligere i dag.

Foto: Renathe Helen Olsen

Både Silatunnelen og Sjonatunnelen er stengt som følge av ulykken, opplyser veitrafikksentralen i Nordland. Veien forbi stedet kommer til å være stengt i en periode framover.

